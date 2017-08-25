三星集團繼承人李在鎔因貪腐被判五年監禁
韓國三星集團繼承人李在鎔因貪腐等罪名，被首爾中央地方法院判監五年。
李在鎔被指控賄賂、侵吞公款以及隱藏在海外的資產等罪名。案件與導致韓國總統朴槿惠被彈劾的醜聞有關。
在韓國民眾對韓國大公司組成的財閥的怨恨與日俱增之際，該案的審理引起韓國民眾的強烈關注。
韓國檢方此前請求法院以行賄罪和其他罪名判處李在鎔12年監禁。但李在鎔否認所有指控。
李在鎔自今年2月以來就在韓國被捕。
檢控方指控李在鎔向與朴槿惠總統密友崔順實有關的組織捐款410億韓元（2900萬英鎊），以換取政府支持三星集團的一個重大重組計劃，該計劃將會有利於李在鎔順利接手集團領導權。
李在鎔的律師表示會對這個判決提出上訴。
據路透社報道，李在鎔的律師在裁決後告訴記者："我們相信裁決將被推翻」。
李在鎔
三星集團（Samsung Group）繼承人
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- 三星創始人李秉喆的孫子，現任會長李健熙之子。
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- 現年48歲的他整個職業生涯都為三星工作，目前是三星電子副會長。
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- 去年被提名加入三星電子董事局，這一任命在去年10月27日正式確認。
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- 被廣泛認為，將在他74歲的父親退休後全面接管三星集團。
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- 批評者指，他在董事局中的地位來自於他的出身，而非他的營商經驗。
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