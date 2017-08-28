從14億到1千台幣 台灣紅會怎麼了？

圖片版權 CNS Image caption 九寨溝發生地震後，救援人員開展救援。

台灣紅十字會會長，前法務部長王清峰8月27日表示，中國四川九寨溝發生嚴重地震，但這次救援募款相當不成功，只有台幣1000元（約33美金）。面對這樣的結果，王清峰坦言"受到打擊"。

8月8日九寨溝發生發生里氏7級地震，據中國官方統計，至今已經造成25人死亡，超過500多人受傷。中國各地的紅十字會在第一時間出動幫助救災，捐款機制也同時啟動，香港特區政府行政長官也指示"全力幫忙"。

當時台灣的"中華民國紅十字會"雖然想發動募捐，但是這個實施長達62年的慈善機構，已經於7月27日正式廢止。紅十字會只能接受捐款，不能發動"緊急募款"。讓台灣的紅十字會想幫忙，也面臨"無法源依據"的情形。

王清峰近一步表示，紅十字會今年的捐款也銳減兩成。雖然資金有短缺，但還是捐了20萬人民幣（約30100美金）給中國當局賑災。

然而，這件事情在台灣，卻有兩個不同政治面向，一是有部分台灣人"不相信"紅十字會，而有一些台灣人也不信任中方接受捐款後，會真正把錢用在受苦的災民重建身上。

圖片版權 Getty Images Image caption 2008年的汶川大地震，台灣曾捐出大筆資金。（資料圖片）

台灣"從樂捐到懷疑"？

回想起2008年5月12日，當時里氏8.2級的汶川大地震，不只7萬人不幸罹難，更有30多萬人無家可歸。全世界湧入許多善心捐款與物資外，台灣總統陳水扁更指示行政院長張俊雄捐款20億台幣（約6600萬美金）。

隨後再隔一周，台灣馬英九總統上任，更是鼓勵各界慷慨解囊，台灣在那一年就捐出總額近70.5億（約美金2.3億）。台灣紅十字會則在地震發生後3個月，就募集了14億台幣（約4600萬美金）。

然而在2011年時，日本發生東日本大震災，同樣造成大批傷亡。紅十字會卻遭到質疑收到25億台幣款項、卻有16億多（約5300萬美金）還未捐出，但總會對此回應，款項是"分批捐出"，等到日方確認重建項目後才會撥款，並認為一次性撥款而不問責對方，是不負責任的做法。

在2000年代後，台灣紅十字會也遭質疑，因為有專法保護，財報與政府監督都不透明。更被民進黨認為是"國民黨舊時代的酬庸組織"，並近一步於2016年表示，過去的募款專法需要廢除。紅十字會則對此抗議，他們認為一直以來都有合理的監督機制運作，也說明財報"每年都有向官方說明"。

最終，民進黨政府仍決定於日前廢除過往既有的專法，但不廢除紅十字會。紅十字會對此大幅不滿，並認為緊急勸募專法一廢除，紅十字會恐怕將淪為消滅。

圖片版權 CNA Image caption 台灣紅十字會面臨募款危機，王清峰坦言受到打擊。（資料圖片）

捐中國也"抱持戒心"？

而在台灣民間，中年以上族群都有一個共同回憶，就是小時候上學時，會被校方要求"認購"紅十字會所發行的郵票。但這些郵票沒有面額、也無法郵寄，這幾年引發許多民眾反思，當初捐錢給紅十字會，到底有沒有正確使用。

除了專法廢除、加上部分台灣人漸漸對紅十字會失去信任外，台灣人近年來看到兩岸局勢不穩定，也擔憂捐款給中國大陸是否會被真正拿去救濟災民。

台灣知名律師呂秋遠曾在臉書上表示，"你不會知道錢到底在解放軍手上，還是在災民手上"，無奈地表示捐款經過中國當局多次轉手後，最後災民能拿到多少？在台灣引起了正反兩方為此辯論。

很多台灣人表示並非冷漠，錢是會捐，只是第一選擇不再是紅十字會。從過往動輒獲捐數十億台幣的金額，如今只剩千元台幣，台灣的紅十字會面臨的不只是信任問題，往後還有更大的自身"公信力"的生存危機。