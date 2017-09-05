朝鮮核危機：美國稱金正恩在「乞求戰爭」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國駐聯合國大使黑利表示，美國並不期望戰爭，但美國的耐心"並非沒有限制"。

美國駐聯合國大使妮基·黑利表示，朝鮮進行迄今為止最新和威力最大的核爆試驗，朝鮮領導人金正恩這是在"乞求戰爭"。

黑利在聯合國安理會舉行的緊急會議上說，美國並不期望戰爭，但美國的耐心"並非沒有限制"。

美國很快將提出新的聯合國決議，強化對朝鮮的制裁。

作為朝鮮主要盟國的中國呼籲各方重返談判桌，瑞士也表態願意調解。

韓聯社說，與此同時，韓國海軍星期二舉行了實彈演習，並警告說，如果朝鮮繼續挑釁，"我們將立即反擊，並將他們埋葬在大海"。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國常駐聯合國代表劉結一與美國常駐駐聯合國代表黑利在安理會就朝鮮核危機舉行緊急會議間隙交談。

韓國此前一天剛舉行實彈演習，模擬對朝鮮豐溪里核試驗場發起打擊。而韓國情報機構稱，朝鮮似乎正在凖備發射另一枚洲際彈道導彈。

朝鮮星期日在地下試爆了一枚炸彈，據認為其爆炸當量在50千噸至120千噸之間。即便是一個50千噸的爆炸裝置規模也是1945年摧毀廣島原子彈的三倍。

德國總理默克爾在與美國總統特朗普通話後表示，她將敦促歐盟對朝鮮實施更嚴厲的制裁。

據日經亞洲評論報道，日本打算在爆發戰爭後立即疏散目前在韓國居住或生活的約6萬日本公民。

美國駐聯合國大使黑利表示，只有對朝鮮實施最嚴厲的制裁，才能使朝鮮危機通過外交手段加以解決。

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮官方媒體發佈金正恩檢視據稱是氫彈的畫面。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮官方電視台公布氫彈試爆

黑利說，"美國從來都不期望戰爭"，"我們現在沒有這種想法，但我們的耐心並非是無限的"。

中國常駐聯合國代表劉結一再次呼籲各方重返談判桌。

劉結一說，"（朝鮮）半島問題必須和平解決"，"中國決不允許半島生亂生戰"。

瑞士聯邦總統多麗絲·洛伊特哈爾德在伯爾尼表示，"我認為，現在是對話的時候了。我們已經凖備好作為調解人提供良好的服務。我想，未來幾周的局面將取決於美國和中國在這場危機中如何運用其影響力"。

接下來會發生什麼?

BBC防務與外交事務記者馬庫斯（Jonathan Marcus）：

中國在這個危險中扮演一個既關鍵、又自我矛盾的角色。一方面，它已經多次表明不希望朝鮮擁有核武器。但另一方面，中國也不希望朝鮮政權倒台。

如果平壤政府真的倒台，北京政府不但要處理上百萬名的朝鮮難民，它還需要面對一個由親美國力量統一的朝鮮半島。在北京眼中，這個要比一個擁核朝鮮政權差。

如果北京認為朝鮮核武發展跟特朗普撲朔迷離的外交政策很可能引起誤判和災難，它大概會向平壤當局施加更多的壓力。

朝鮮跟外界的溝通甚少，而中國是它最主要的盟友和經濟支持者。中國能做的其實很多。朝鮮最新的氫彈測試惹怒美國的同時，也令北京當局十分尷尬。但中國採取行動的同時，它有很多外交上的考慮。

針對朝鮮的其它制裁措施是什麼?

上個月，聯合國安理會投票一致通過議案，禁止朝鮮出口並限制外國資金在朝鮮的投資。

美國常駐聯合國代表黑利沒有說明針對朝鮮採取的額外制裁措施內容，但外交官們表示，對朝鮮實施石油禁運將對朝鮮造成嚴重打擊。

此外，也可能對朝鮮國營航空公司實施禁令，限制朝鮮人在海外就業，凍結朝鮮資產並對朝鮮官員實施旅行禁令。

朝鮮的最新核試規模有多大？

迄今為止，這是朝鮮的第六次核試驗。美國地質調查局測得的地震強度為里氏6.3級。

朝鮮官方媒體發佈了金正恩檢視據稱是新型氫彈的電視畫面。

韓國情報分析人士目前相信，朝鮮已將核彈頭縮小至500公斤以下，並能夠將其放在洲際彈道導彈上面。

但分析人士亦表示，應當謹慎對待朝鮮聲稱已將核彈頭小型化的說法。

韓國國防部官員在星期一早些時候表示，有跡象表明，朝鮮「可能試射更多的彈道導彈」，包括洲際彈道導彈。