朝美繼續斗嘴 平壤說還有"更多大禮包"

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮常駐聯合國日內瓦辦事處代表韓泰松（Han Tae Song）說，朝鮮最新的核試驗是給美國的"大禮包"。

朝鮮與美國的"口水仗"持續。周二（9月5日），朝鮮常駐聯合國日內瓦辦事處代表韓泰松（Han Tae Song）說，朝鮮最新的核試驗是給美國的"大禮包"。

"只要美國繼續挑釁，向朝鮮施壓，美國將會收到來自我國更多的'禮包'，"他在日內瓦聯合國裁軍談判會議上說。

韓泰松還表示，他對朝鮮兩天前的核試驗感到"自豪"，並稱只是朝鮮用來自我防衛的手段，而制裁"從來不會奏效"。

朝鮮星期日在地下試爆了一枚炸彈，據認為其爆炸當量在50千噸至120千噸之間。即便是一個50千噸的爆炸裝置規模也是1945年摧毀廣島原子彈的三倍。

美國強調製裁

圖片版權 Reuters Image caption 日內瓦聯合國裁軍談判會議現場

美國駐聯合國大使妮基·黑利前一日表示，朝鮮進行迄今為止最新和威力最大的核爆試驗，朝鮮領導人金正恩這是在"乞求戰爭"。

她還表示，美國很快將提出新的聯合國決議，強化對朝鮮的制裁。但中國和俄羅斯是否會同意，現在還有待觀察。

周二，美國裁軍大使羅伯特·伍德（Robert Wood）也在日內瓦呼籲安理會通過對朝鮮更加強硬的制裁。"朝鮮政權核武與導彈項目的進步是對我們所有人的威脅，"他說，"現在是時候說測試、威脅和不穩定行為是不被容忍的了。"

"對這個政權來說，一切如常已經是不可能了，"他表示。

這一次的核試得到了國際社會的譴責。儘管中國與俄羅斯反對，不少西方國家對是否對朝鮮動武也有諸多討論。

周一，美國總統特朗普表示，他"原則上"同意廢除韓國導彈的彈頭重量限制。