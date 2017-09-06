奧巴馬批特朗普廢除「追夢人」移民政策：美國「追夢人」夢碎？

圖片版權 AFP Image caption 示威人士聚集在美國駐墨西哥大使館外。

美國前總統貝拉克·奧巴馬批評特朗普政府廢除其保護年輕無證移民不被驅逐出境的規定。

「童年入境者暫緩遣返手續」（The Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）在周二（9月5日）被廢除，此舉可能影響大約800,000受益者。

儘管現在的受益人將在至少6個月內不受影響，但已經不能提出新的申請。

奧巴馬向國會呼籲，稱這個決定"殘忍"、"錯誤"。

這些所謂的"追夢人"，大部分是拉丁美裔，能夠在奧巴馬5年前推行的這項政策下申請工作和學習簽證。

特朗普政府認為，奧巴馬繞過國會實施的這個項目違憲。

美國總統特朗普在一條推文中說，他期待在國會中與民主黨和共和黨合作，"將我們國家公民放在第一位，以這種方式來處理移民改革"。

圖片版權 AFP Image caption 洛杉磯也有示威人士舉標語牌抗議。

"目前國會有六個月的時間將DACA合法化（這是奧巴馬政府沒能做到的事情）。如果他們不能，我將重新審視這個問題，"他在第二條推文中說。

據美國媒體報道，抗議者聚集在特朗普大廈（Trump Tower）前，紐約警方逮捕了一些人，但未有任何衝突報告。

特朗普將壓力拋給國會

BBC華盛頓記者Anthony Zurcher：

儘管有跨黨派政客的警告，特朗普作為總統候選人時就許諾要廢除DACA。或者說，了解這位總統的話，來自"建制派"的反對只會讓他更有決心採取行動。

他很幸運，不像廢除奧巴馬醫保項目或建設他的墨西哥邊境牆，這件事上他不需要國會的幫助。

事實上，通過在DACA失效前設置一個6個月的緩衝期，以及將工作簽證過期的影響擴展到未來兩年後，特朗普將所有的壓力都拋給了國會議員。

對於國會中DACA的支持者來說，這件事並不簡單。他們必須要在眾議院移民鷹派的反對中通過法案。如果法案中都是強硬的移民措施，還需要在參議院中得到60票來打破阻撓。還有，國會已經因其他緊迫的事物忙得不可開交——颶風救助、預算決議、授權新的政府債務的需要以及稅收改革。

圖片版權 Reuters Image caption 美國參議員理查德·杜賓（左）和參議員林賽·格雷厄姆在國會大廈發言。

如果國會失敗，需要進行艱難連任選舉的共和黨人將處境艱難，在競選季剛開始就要面對憤怒的選民。

然而，總統通過此舉讓他的反移民擁護者滿意，並且不再管這個問題。他的擁護者得到獎勵，黨內其他人被譴責。

奧巴馬說了什麼？

奧巴馬在臉書上寫道："把槍口對著這些年輕人是錯誤的，因為他們並沒有做錯什麼。"

"根本上來說，這有關基本凖則，"他說， "這有關我們是不是將年輕的追夢人逐出美國的國民，或者我們是否能對待他們就像我們希望我們的孩子被對待的那樣。"

儘管這位前總統也在此事上繞過國會，他卻表示："目前白宮已經將對這些年輕人的責任轉移到了國會，保護這些年輕人和我們的未來就全看國會議員們了。"

眾議院民主黨領袖南希·佩洛西（Nancy Pelosi）在一份聲明中也批評周二的決定，呼籲國會多數黨共和黨與民主黨一起立刻行動，保護DACA受益人。

兩名來自對立政黨的參議員召開了一次聯合新聞發佈會，呼籲兩黨立法保護"追夢人"。

"時間緊迫，"民主黨的迪克·德賓（Dick Durbin）說。共和黨的林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）也表示："我們堅信要做正確的事，'正確'意味著保護這些孩子。"

墨西哥政府在一份聲明中稱，對於DACA被廢除他們非常遺憾，並且將代表受影響的公民推進領事工作。

這個項目為何被廢除？

在去年競選時，特朗普在移民問題上立場強硬，並承諾當選後會廢除DACA。

他在一份聲明中稱，他並不"想因為他們父母的行為處罰孩子，他們中的許多現在已經是成人"。

"但是我們必須要意識到，我們是一個充滿機會的國家，因為我們是一個法治國家，"他補充說。

周二，司法部長傑夫·塞申斯（Jeff Sessions）宣佈DACA被廢除，他形容奧巴馬的這個項目為"無限制規避移民法"。

"如果行政機構能任意重寫或廢止聯邦法律，那就不可能進行有原則的移民改革，"特朗普說。

"追夢人"目前的處境如何？

塞申斯講話之後，美國國土安全部代理部長伊蓮·杜克（Elaine Duke）在公布的一份備忘錄中稱，9月5日之後，將不再接受新的首次申請。

但是，項目現有的受益人將不會在6個月內受到影響。這段時間留給國會來"提供適當的法律解決方案"。

擁有DACA工作許可的人能繼續持有該許可，直到其失效；那些許可在6個月內過期的人可以在10月1日之前續簽兩年。

為了申請DACA，許多30歲以下的申請人必須向國土安全部提供個人信息。

他們必須要經過聯邦調查局的背景調查，沒有犯罪記錄，在學校讀書或剛剛畢業，或者光榮退役。

作為交換，美國政府同意，推遲兩年有關他們移民身份的任何行動。