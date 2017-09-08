中國網信辦發佈新規 嚴管網絡群組討論

圖片版權 Reuters Image caption 中國當局近期發佈了一系列新規定，加強對網絡輿論的管理。

中國國家互聯網信息辦公室發佈《互聯網群組信息服務管理規定》，對網絡群組討論加強管控。

中國共產黨第十九次全國代表大會將於10月18日在北京召開，中國當局近期發佈了一系列新規定，加強對網絡輿論的管理。

周四（9月7日）發佈的規定說，從10月8日開始施行的規定要求，互聯網群組信息服務提供者應當對使用者進行真實身份信息認證，提供者和使用者不得利用互聯網群組傳播法律法規和國家有關規定禁止的信息內容，提供者應對違法違規的群組採取警示整改、暫停發佈、關閉群組等處置措施。

中國網信辦有關負責人稱，該項規定所說的互聯網群組，是指微信群、QQ群、微博群、貼吧群、陌陌群、支付寶群聊等各類互聯網群組。

該負責人還表示，互聯網群組的建立者"群主"和"群管理者"應當履行責任，"誰建群誰負責"、"誰管理誰負責"。

規定指，如果群組建立者、管理者出現違法違規行為，服務提供者可以降低其信用等級、暫停管理權限、甚至取消其建群資格。

圖片版權 EPA Image caption 該項規定所說的互聯網群組，是指微信群、QQ群、微博群、貼吧群、陌陌群、支付寶群聊等各類互聯網群組。

中國有著數量巨大的互聯網群組，光是通訊APP微信中的群組已經不計其數，中國網民通過建立群組來與家人、同事、朋友聯繫。群組的主題也複雜多樣，除了家人、同學、同事群之外，也有不少網民加入群組討論政治、經濟話題，也有人用來打廣告、做微商。

新規遭到許多網民的批評， "防民之口，甚於防川，"一網民在社交媒體上說。

當日，網信辦還發佈了《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》，規定互聯網用戶公眾賬號信息服務提供者應當對使用者進行真實身份信息認證，對違法違規的互聯網用戶公眾賬號採取處置措施。

兩項新規推出之前，中國當局已經推出了一系列措施管理互聯網言論。

8月底，國家互聯網信息辦公室公布《互聯網跟貼評論服務管理規定》，要求跟貼評論服務提供者對註冊用戶進行真實身份信息認證，對新聞信息提供跟帖評論服務的要建立先審後發制度。