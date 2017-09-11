美國參議員麥凱恩威脅要"毀滅"朝鮮

Image caption 一向以好戰言論著稱的麥凱恩出身軍人世家。60年代參加越戰，他在駕駛戰機轟炸河內時被擊落被俘。

美國參議員麥凱恩威脅朝鮮說，如果朝鮮繼續在朝鮮半島的"侵略行動"，就會被"毀滅"。此前韓國國防部長呼籲要針對平壤核試驗重新部署核導彈。

朝鮮在7月測試了據說射程達美國本土的洲際彈道導彈。上周朝鮮又進行了第6次核試爆，朝鮮說那是一個可以安裝在洲際彈道導彈上的氫彈。

雖然韓國保守派反對黨贊成重新部署核導彈，但是韓國總統文在寅說部署核導彈違反了朝鮮半島非核化的原則。

麥凱恩

美國國會參議院軍事委員會主席麥凱恩在接受美國電視CNN採訪時說："華盛頓需要讓金正恩明白，如果他採取侵略行動，代價將是毀滅。"

"韓國國防部長數天前要求重新部署核導彈，這應該受到嚴肅對待。"

"我還認為我們必須要告訴中國人，如果我們失去一些同中國的貿易，美國會受傷害，但是我現在要告訴你們，必須要改變這個局面。"

圖片版權 KEYSTONE / GETTY Image caption 在上世紀50年代的朝鮮戰爭中，美國對朝鮮實行焦土政策，平壤被炸成一片廢墟

麥凱恩在接受採訪時說，美國目前國防開支的水平正在影響軍隊的備戰和軍人的安全。他認為自己作為參議院軍事委員會主席首要的職責就是確保美國軍隊官兵得到所需的一切。

一向以好戰言論著稱的麥凱恩出身軍人世家。60年代參加越戰，他在駕駛戰機轟炸河內時被擊落被俘。

麥凱恩今年5月在接受澳洲電視採訪時說，俄羅斯總統普京對世界的威脅大於"伊斯蘭國"，普京是世界面臨的"最大挑戰"。

普京曾經在2011年說麥凱恩是個"瘋子"，說麥凱恩參加過越戰，手上沾滿了和平公民的鮮血。

制裁決議

美國在聯合國的大使妮基·黑利說，朝鮮不會對國際壓力屈服，不會放棄其核武計劃後，外交解決朝鮮半島危機的可能性減少，軍事行動的可能性似乎加大。

聯合國安理會即將對美國支持的決議草案投票表決，決議案建議對朝鮮實行新的制裁，懲罰其最近的核試驗。新決議將對朝鮮的石油進口作出限制，禁止朝鮮所有紡織品出口。

不過決議草案並沒有包括美國上周宣佈的強硬內容，即包括徹底的石油禁運，凍結朝鮮領導人金正恩的資產。

中國和俄羅斯表示，他們不會支持最初的制裁方案，他們努力敦促美國和朝鮮進行直接談判。

儘管中國，俄羅斯和美國政府的一些官員仍然說對話仍然是主要途徑，但是特朗普在聯合國的大使妮基·黑利和總統本人說，"會談時機已經過去了"。