S-400令土耳其疏遠北約 普京乘虛而入

圖片版權 AFP Image caption 部署在敘利亞俄羅斯空軍基地的S-400防空導彈系統

土耳其同俄羅斯簽署協議購買俄羅斯先進的S-400防空導彈系統引起爭議。周三（9月13日）土耳其總統埃爾多安對北約盟國對土耳其購買俄羅斯武器系統的擔憂作了反駁，他說安卡拉會繼續按照自己的意願採取安全措施。

土耳其同北約盟國的關係最近數月來持續惡化。土耳其表示因為西方公司沒有提供"資金上更有效"的選擇，他只能購買俄羅斯S-400防空導彈系統。不過北約官員對於購買導彈同北約盟國的系統不匹配表達了不滿。

埃爾多安在安卡拉的一次講話中說，"因為我們簽協議選擇購買S-400導彈系統，他們都瘋了。那我們該怎麼辦，等你們嗎？我們在安全方面則盡力而為。"

包括美國雷神公司(RTN)在內的西方公司也參加了土耳其國防採購的競標，美國雷神公司提出出售他們的愛國者導彈防禦系統。歐洲導彈集團和法國泰雷茲集團FR-TCFP擁有的法-意公司Eurosam也參加了投標。

中國的"紅旗-9"

土耳其最初在2013年將價值34億美元的防空導彈合同給了的中國精密機械進出口總公司。當時土耳其選擇了中國製造的FD-2000（"紅旗-9」）導彈防禦系統，而沒有選擇法意公司Eurosam、美國Raytheon公司和洛克希德·馬丁公司以及俄國公司的同類產品。

但是兩年後取消了採購中國"紅旗-9"遠程防空導彈的合同。土耳其官員曾經指出中國公司拒絶轉移技術，對落實合約形成了障礙。但當時土耳其的解釋是他們希望能夠集中力量研發國內的導彈系統。

圖片版權 CNS Image caption 中國精密機械進出口總公司製造的FD-2000（"紅旗-9"）導彈防禦系統

當時土耳其決定購買中國的"紅旗-9"防空導彈就引起美國和北約盟國對安全問題和這些武器與北約防禦系統的兼容性擔憂。

美國還指責中國精密儀器進出口公司同伊朗、敘利亞或朝鮮有貿易往來，被列入美國的制裁名單。

俄羅斯的S-400

後來土耳其開始同俄羅斯談判。今年7月埃爾多安說同俄羅斯簽署了協議，不過談判一直因為資金問題遲遲沒有結果。

本周土耳其媒體報道引用埃爾多安的話說，他和俄羅斯總統普京下決心推動實施簽署這個協議。

俄羅斯表示，由阿爾馬茲·安泰防空導彈製造集團製造S-400防空系統能夠在400公里範圍內同時打擊多達80個目標，用兩枚導彈對一個目標。

在理論上，S-400的射程為400公里。俄羅斯在敘利亞部署的S-400使位於拉塔基亞的防空導彈能夠覆蓋以色列大部分地區，包括塞浦路斯和土耳其許多地方的地中海東部的空中目標。

英國皇家聯合軍種防務研究所（RUSI）賈斯廷·布朗克說，S-400是飛行員的惡夢。他認為，S-400的實際射程約250公里，因為S-400的遠射程防空導彈還沒有進入服役階段。

由於俄羅斯S-300和S-400防空導彈十分有效，中國也從俄羅斯大量進口S-300並廣泛裝備部隊。已經有俄羅斯媒體報道說，俄羅斯已經向中國交付了第一批S-400遠程防空系統。

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯和土耳其關係在2015年11月由於在敘利亞部署的俄羅斯蘇-24戰鬥機被土耳其擊落而一度惡化

北約盟國反對

土耳其無論部署俄羅斯的S-400還是中國的"紅旗9"防空導彈系統，它們都和北約武器系統不兼容。這意味著土耳其使用這些防空導彈不必受北約指令約束，北約無法防止土耳其使用這些武器。

埃爾多安對華盛頓在敘利亞內戰中支持的庫爾德YPG武裝十分不滿。土耳其認為YPG是庫爾德工人黨的延伸組織。而30年來庫爾德工人黨在該國東南部庫爾德人聚集區一直開展武裝鬥爭。

五角大樓對於安卡拉從俄羅斯購買導彈系統表示擔憂。五角大樓發言人約翰·邁克爾說，對於保衛面對地區一切威脅的土耳其來說，北約兼容的導彈防禦系統是最佳選擇。

德國表示將對土耳其限制軍火出口，去年土耳其經歷了未遂政變後對內實行鎮壓導致土德五角關係緊張。柏林最初打算凍結軍火出口，但是在土耳其說那會危及打擊伊斯蘭國的鬥爭的時候，德國軟化了立場。

土耳其在未遂政變後大肆逮捕，近月來十多名土耳其裔德國公民被捕，因此柏林對土耳其提出譴責。

不過法國表示，土耳其的決定是主權國家的選擇，因此不需要北約盟國說三道四。法國外長將在周四訪問安卡拉。

俄土關係緩和

圖片版權 Reuters Image caption 自從土耳其發生針對埃爾多安的未遂政變以來，土耳其領導人同俄羅斯總統普京開始接近。埃爾多安和普京今年7月在漢堡參加20國峰會

在北約盟國當中，擁有第二大陸軍的土耳其同敘利亞，伊拉克和伊朗接壤，其戰略地位對北約來說舉足輕重。

土耳其除了是遏制中東亂局的立腳點，對西方戰略家來說，土耳其既是北約防務聯盟在地中海東部的前沿，也是遏制俄羅斯擴張的一道屏障。

俄羅斯和土耳其關係在2015年11月由於在敘利亞部署的俄羅斯蘇-24戰鬥機被土耳其擊落而一度惡化。普京當時立即開始實施對土耳其的制裁，而且針鋒相對，加強了俄軍在敘利亞的軍事部署。

面對俄土交惡，西方國家當時都向土耳其保證土耳其會得到他們的支持。隨後歐盟開始同土耳其談判，並且對土耳其做出一系列讓步，包括把土耳其入歐重新放入議程。

但自從土耳其發生針對埃爾多安的未遂政變以來，土耳其領導人同俄羅斯總統普京開始接近。埃爾多安指責政變企圖背後有美國的支持。

埃爾多安和普京兩人的政治觀點相近，他們都反對全盤照搬西方的政治模式，而且都希望全面改變俄土關係。

在烏克蘭危機發生後，土耳其也沒有參加西方對俄羅斯的制裁，而且積極地同俄羅斯談判修建經過土耳其黑海專屬經濟區的所謂"南溪"輸氣項目，這樣能避免俄羅斯出口天然氣受到烏克蘭的掣肘。

土耳其購買俄羅斯防空導彈的的政治意義在於安卡拉進一步同北約盟國疏遠。普京的軍事顧問弗拉基米爾·科真說，土耳其購買S-400完全符合俄羅斯的戰略利益，因此西方國家對土耳其施壓屬意料之中。