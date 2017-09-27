加泰獨立公投：西班牙政府力阻 公投還辦得成嗎？
西班牙加泰隆尼亞地方領袖計劃本周日（10月１日），就是否脫離西班牙獨立舉行的公投。但西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）堅稱，公投"絶不會成事"，加泰隆尼亞不會成功舉辦公投。
拉霍伊的說法顯得難以反駁。加泰隆尼亞經濟部是舉辦公投的主力，但該部辦公室遭到西班牙軍警"西班牙國民警衛隊"掃蕩。
加泰政府有14名官員被捕，約1000萬將公投選票被扣，公投資訊網站亦被關閉。
加泰地方政府承認，舉辦公投所需的行政工作已被嚴重影響。此次公投此前已遭西班牙憲法法院勒令暫緩，但加泰政府無視憲法法院的頒令。
警察成磨心
西班牙內政部為此特意聘用三架客輪，將額外的安全人員送往加泰地區，加泰地方警察部門（the Mossos d'Esquadra）的控制權也陷入爭斗。
加泰首席檢察官下令，加泰警察須服從西班牙國民警衛隊的指令，協助他們搜集舉辦非法公投的證據，並制止公投進行，但加泰警察首長加泰警察首長特拉佩羅（Josep Lluís Trapero ）拒絶從命。
加泰主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）早前批評，西班牙中央政府為阻止公投作出的行徑，與"極權政府"不遑多讓。
公投會成事嗎？
普伊格蒙特堅稱公投會如常舉行。西班牙警方搜走1000萬張選票後，加泰社運份子將打印機挪到街上，即席印出新選票。
西班牙首相拉霍伊在一次官式講話中要求加泰政府，不要繼續推動公投："這個違法的分離計劃，在法治與民主國家中不應存在。"
BBC從一名西班牙政府內閣成員處了解到，西班牙中央政府相信一個弱化版的公投仍將進行，並憂慮屆時封鎖票站的警員與公投支持者之間，會爆發暴力場面。
西班牙中政府能阻止公投嗎？
面對加泰政府拒不服從，除了目前已經採取的法律行動，，西班牙中央政府還能循其他法律途徑阻止公投。
西班牙政府委任的檢察總長馬沙（José Manuel Maza）早前指出，當局可以涉公民抗命、濫用職權及濫用公帑等罪名為由，拘捕加泰地區主席普伊蒙格特。
西班牙憲法第155條列明，中央政府可在參議院通過允許之下，採取"必要手段"確保西班牙的十七個自治區域（包括加泰）遵行國家法律。
這條條文寫法十分模糊，過去從未被引用，但卻可讓中央政府援引來暫停加泰政府及地方議會的職權。
普伊蒙格特早前表明，若公投獲得通過，加泰將於48小時內宣佈獨立；屆時西班牙中央政府或會引用155條作出回應。
普伊蒙格特曾稱，公投後會尋求與西班牙及歐盟對話，但這並不會阻廷他宣佈獨立的計劃。但加泰政府曾以非官方渠道承認，若最終投票率不過50%，他們就需要重新考慮是否直接宣佈獨立。
普伊蒙格特及其他加泰官員均曾表明，若西班牙法院頒令褫奪其公職，他們不會遵從。
10月2日起，加泰地區可能出現十分麻煩的情況，一方面，西班牙中央政府將宣告加泰地方議會無效，但加泰地方議員將繼續在地方議會表決是否脫離西班牙。
西班牙其他國民怎麼看？
西班牙的左翼政黨，包括"我們可以"（Podemos）等，以及巴斯克等其他地區旳民族主義份子，正在推動公投合法化改革。
但西班牙最大的兩個政黨，即拉霍伊領導的人民黨及社會主義政黨"工人社會黨"，不同意應該允許地區舉行獨立公投。
西班牙社會中，反加泰的情緒亦正在升溫。在中央政府派出警員前往加泰時，有國民前往歡送並高喊"去吧，教訓他們！"
這個僵局有解決方法嗎？
2011年就任首相的拉霍伊，目前首度提出恢復地方分權體系的可能，未來或會討論修憲的可能性。國會已經同意組成一個常設委員會，研究如何改革。
但在不提供合法獨立途徑下改善自治地位，對加泰的民族主義政黨來說並不吸引。巴塞隆那等城市近年頻現大型示威，顯示獨立運動已積聚很大能量。
但反對獨立的加泰民眾也想要更多。 "我們這些不崇尚民族主義的人，也不會接受僅僅是增加地方財政及政治權力。我們們要一個多元的加泰隆尼亞，讓講西班牙語的人也享有更大自由。"反對周日公投的組織"加泰隆尼亞公民社會"成員安娜·洛薩達（Ana Losada）表示。