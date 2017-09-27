加泰獨立公投：西班牙政府力阻　公投還辦得成嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 加泰隆尼亞地方領袖計劃本周日（10月１日），就是否脫離西班牙獨立舉行的公投。但當地警察卻成為「磨心」。

西班牙加泰隆尼亞地方領袖計劃本周日（10月１日），就是否脫離西班牙獨立舉行的公投。但西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）堅稱，公投"絶不會成事"，加泰隆尼亞不會成功舉辦公投。

拉霍伊的說法顯得難以反駁。加泰隆尼亞經濟部是舉辦公投的主力，但該部辦公室遭到西班牙軍警"西班牙國民警衛隊"掃蕩。

加泰政府有14名官員被捕，約1000萬將公投選票被扣，公投資訊網站亦被關閉。

加泰地方政府承認，舉辦公投所需的行政工作已被嚴重影響。此次公投此前已遭西班牙憲法法院勒令暫緩，但加泰政府無視憲法法院的頒令。

警察成磨心

西班牙內政部為此特意聘用三架客輪，將額外的安全人員送往加泰地區，加泰地方警察部門（the Mossos d'Esquadra）的控制權也陷入爭斗。

加泰首席檢察官下令，加泰警察須服從西班牙國民警衛隊的指令，協助他們搜集舉辦非法公投的證據，並制止公投進行，但加泰警察首長加泰警察首長特拉佩羅（Josep Lluís Trapero ）拒絶從命。

加泰主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）早前批評，西班牙中央政府為阻止公投作出的行徑，與"極權政府"不遑多讓。

圖片版權 AFP Image caption 加泰當地警員（左）接令，須服從西班牙國民警衛隊（右）的指示。

公投會成事嗎？

普伊格蒙特堅稱公投會如常舉行。西班牙警方搜走1000萬張選票後，加泰社運份子將打印機挪到街上，即席印出新選票。

西班牙首相拉霍伊在一次官式講話中要求加泰政府，不要繼續推動公投："這個違法的分離計劃，在法治與民主國家中不應存在。"

BBC從一名西班牙政府內閣成員處了解到，西班牙中央政府相信一個弱化版的公投仍將進行，並憂慮屆時封鎖票站的警員與公投支持者之間，會爆發暴力場面。

圖片版權 AFP Image caption 這艘船身畫上卡通人物的客輪，是西班牙政府用以運載警力到加泰的三艘船之一。

西班牙中政府能阻止公投嗎？

面對加泰政府拒不服從，除了目前已經採取的法律行動，，西班牙中央政府還能循其他法律途徑阻止公投。

西班牙政府委任的檢察總長馬沙（José Manuel Maza）早前指出，當局可以涉公民抗命、濫用職權及濫用公帑等罪名為由，拘捕加泰地區主席普伊蒙格特。

西班牙憲法第155條列明，中央政府可在參議院通過允許之下，採取"必要手段"確保西班牙的十七個自治區域（包括加泰）遵行國家法律。

這條條文寫法十分模糊，過去從未被引用，但卻可讓中央政府援引來暫停加泰政府及地方議會的職權。

普伊蒙格特早前表明，若公投獲得通過，加泰將於48小時內宣佈獨立；屆時西班牙中央政府或會引用155條作出回應。

普伊蒙格特曾稱，公投後會尋求與西班牙及歐盟對話，但這並不會阻廷他宣佈獨立的計劃。但加泰政府曾以非官方渠道承認，若最終投票率不過50%，他們就需要重新考慮是否直接宣佈獨立。

普伊蒙格特及其他加泰官員均曾表明，若西班牙法院頒令褫奪其公職，他們不會遵從。

圖片版權 AFP Image caption 加泰隆尼亞公投正變成加泰主席普伊格蒙特與西班牙首相拉霍伊雙方的意志之戰。

10月2日起，加泰地區可能出現十分麻煩的情況，一方面，西班牙中央政府將宣告加泰地方議會無效，但加泰地方議員將繼續在地方議會表決是否脫離西班牙。

西班牙其他國民怎麼看？

西班牙的左翼政黨，包括"我們可以"（Podemos）等，以及巴斯克等其他地區旳民族主義份子，正在推動公投合法化改革。

但西班牙最大的兩個政黨，即拉霍伊領導的人民黨及社會主義政黨"工人社會黨"，不同意應該允許地區舉行獨立公投。

西班牙社會中，反加泰的情緒亦正在升溫。在中央政府派出警員前往加泰時，有國民前往歡送並高喊"去吧，教訓他們！"

這個僵局有解決方法嗎？

2011年就任首相的拉霍伊，目前首度提出恢復地方分權體系的可能，未來或會討論修憲的可能性。國會已經同意組成一個常設委員會，研究如何改革。

但在不提供合法獨立途徑下改善自治地位，對加泰的民族主義政黨來說並不吸引。巴塞隆那等城市近年頻現大型示威，顯示獨立運動已積聚很大能量。

但反對獨立的加泰民眾也想要更多。 "我們這些不崇尚民族主義的人，也不會接受僅僅是增加地方財政及政治權力。我們們要一個多元的加泰隆尼亞，讓講西班牙語的人也享有更大自由。"反對周日公投的組織"加泰隆尼亞公民社會"成員安娜·洛薩達（Ana Losada）表示。