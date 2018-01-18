學者點評：入主白宮一年 "特朗普經濟學"對華影響

圖片版權 AFP Image caption 特朗普的經濟主張是一個比較完整的政策體系，有人稱之為"特朗普經濟學"。

(注：本文不代表BBC立場和觀點）

特朗普入主白宮已經整整一年。儘管美國社會對特朗普人格和政策的評價與一年前一樣處在兩個極端，但是在一個問題上卻似乎已經達成共識：對於在競選中提出的激烈的政策主張，這位曾被認為是大話連篇的總統在就任之後是認真推行的。與以往的絶大多數總統相比，無論是在政治、社會、經濟、外交等領域，特朗普在就任總統的第一年裏帶來的改變非常劇烈。由於美國所處的國際地位，這些劇烈改變也必然給世界帶來巨大的影響。

對中國而言，特朗普的當選和他的政策主張既是福音也是警鐘。一方面這位商人出身的總統刻意迴避在人權等政治問題上對中國進行公開批評；另一方面，他卻公開急切地表示希望中國政府對他"投桃報李"，在中美經濟關係和其他國際問題上做出回報。減輕在人權問題上長期面臨的國際壓力無疑是中國政府所希望的，但是如何應對這位不按傳統牌理出牌的美國總統在國內和國際經濟政策方面改變所帶來的影響也是一個不小的難題。

圖片版權 Reuters Image caption 由於美國經濟的體量和美中貿易和經濟關係的密切聯繫，特朗普經濟學的實施對中國產生的影響卻不容忽視。

"特朗普經濟學"

特朗普的經濟主張是一個比較完整的政策體系，有人稱之為"特朗普經濟學"。"特朗普經濟學"涵蓋的範圍十分廣泛：在財政政策方面主張降低稅率和減少社會福利；在金融秩序方面主張減少政府監管，激發市場活力；在保護就業方面主張控制移民和鼓勵製造業投資向美國回流；在國際貿易方面拒絶甚至不惜退出被不守規則的國家濫加利用的國際貿易和經濟協定，以達到保護和促進美國出口行業發展；在貨幣政策上主張漸進加息，放棄強勢美元政策。

特朗普經濟政策的基本出發點在於促進美國的經濟增長和增強美國企業在國際上的競爭力。上述政策有不少已經付諸實施，還有一些正在積極推進。已經付諸實施的政策包括退出"跨太平洋伙伴協議（TPP）"和"巴黎氣候協定"，重啟北美自由貿易協定，降低美國的公司稅以及簡化和降低個人所得稅，利用總統的行政權力收緊移民政策和削弱奧巴馬醫保的法律效力，等等。從目前市場和投資者的反應看，這些政策似乎的確在短期內提振了人們對美國經濟的信心。

中國面臨壓力

學術屆和政界對"特朗普經濟學"的長期影響的爭論依然激烈，而且這些影響也需要接受時間的檢驗。但是無論如何，由於美國經濟的體量和美中貿易和經濟關係的密切聯繫，特朗普經濟學的實施對中國產生的影響卻不容忽視。概括起來，這些影響至少包括三個方面：首先是通過中美貿易和投資對中國經濟產生直接影響；其次是通過示範效應對中國的經濟政策走向產生巨大壓力；第三是為中國在國際經濟舞台上的作用增添了變數。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普時代：中國會領導世界嗎？

特朗普的政策對中國經濟產生的直接影響十分明顯。由於中美貿易的重要性，中國政府一如既往地採取了迴避與美國產生正面經濟和貿易衝突的低姿態，而是採用在小讓步中打探虛實，從而摸索出對自己最有力的對策。特朗普上台不久，習近平就實現了對美國的訪問，很快放鬆了長達十多年對美國牛肉進口的限制，隨後在其他農產品、金融、知識產權方面迅速作出了一些讓步。雖然這些影響還是小範圍的，但是中國政府顯然表現了多年未有的開放態度。

對形勢誤判

對中國影響更大的應該是一些基本面的變化，尤其是美國稅收和利率政策對中國產生的壓力。公司稅率的降低正在促使大量美國在華投資企業利潤回流美國，也對中國企業產生強大吸引力；中美貨幣之間的利差在投資走向上正產生有利於美國的影響。雖然中國的貨幣管制在短期內能夠防止資金流失，但是這並非長久之計。由於中國經濟增速下滑、企業效益低下以及銀行風險，中國政府減稅和提高利率的空間不大。這是中國政府在中長期必須面對的一個重要挑戰。

不少人認為，特朗普主張貿易保護主義，這為中國取代美國成為世界領導者提供了機遇。實際上，這種似是而非的觀點恰恰是中國政府需要警惕的一種誤判。美國國民收入超過英國半個世紀之後才真正取代英國的國際地位。為了成為領導者，美國也曾付出代價，包括參與二次大戰和戰後大量的經濟援助。中國仍然是一個發展中國家，人均國民收入在世界平均線以下，急於充當領導者很有可能成為一種消耗中國資源、限制中國發展的巨大陷阱。