求婚一刻塞翁失馬 天降美圖焉知非福

圖片版權 Rob Lau Image caption 美、美、美！重要的事連說三遍

求婚，美好的一刻，誰不想有張照片記載下來？

一對澳大利亞情侶真的很幸運，這張如童話般浪漫的求婚照，竟然是"天上掉下來的餡餅"：不花一分錢，從臉書上搜來的！

故事的原委是這樣的。

2月一天的傍晚，美國攝影師Rob Lau (以下簡稱小劉)在悉尼散步。他在澳洲的出差就要結束了，回國前想再看看風景，順便看看能不能拍到好日落。

剛要離開，小劉突然聽到水邊傳出一聲巨響，視線朝著聲音轉過去，正好看到一男子單膝跪地、做求婚狀，他說，"我立刻擺好三腳架，拍了幾張。"

結果就有了上面那一張，一對情人的剪影， 背景是人人皆知的悉尼地標。

小劉回到美國加州後，朋友把他拍的照片分享到Reddit上，並且打賭說，照片上的那對情侶一定會找到的。

結果，沒出兩天，照片上的女郎就"找上門"了！

圖片版權 MONICA GAID Image caption 這對情侶很有運氣

那是莫妮卡（Monica Gaid）。她說，那天，抓住小劉攝影師注意力的巨響是，男朋友費羅（Philo Botros）請來的專用攝影師在石頭上絆了一下、掉到水裏去了！

當時，她很痛苦。心想，總不能再擺拍一次求婚吧。

莫妮卡說，後來朋友告訴她，在臉書上看到了伴有自己求婚照的尋人啟事，驚喜之感非常"超現實"。她說，求婚照「美如童話」，非常感謝小劉攝影師。

「世界上還有這樣的好人，願意費心費力幫別人的忙，而且不求回報，真好。」