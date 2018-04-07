BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

這是2018年的第十四周。本周，一些人與事在人們視野中消失，在網絡世界，《聖經》在中國的網店悄然下架，石沉大海；在現實世界，武漢理工大學的寒門學子縱身一躍，震驚世人。有一些消失的身影被重新提及，在影星張國榮離去15年後，社會的性別意識終於追上了他。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.中國網店下架《聖經》 突然執法折射了什麼

圖片版權 Getty Images

一夜間，《聖經》從中國的網店全部下架，普通大眾接觸《聖經》的一條通道又被堵上。對《聖經》出版發行的管控其實一直存在，只是此前，電商平台作為一個流通的灰色領域，是可以存在的。此次突然執法，只是印證了一個早有各種徵兆的事實：中國正加緊管控宗教在內的一切。

2.BBC事實核查：究竟是誰提出了中國"新四大發明"

圖片版權 AFP/Getty

造紙術、火藥、指南針、活字印刷，是每個中國學生都被要求背誦的「中國四大發明」。關於這「四大發明」到底是不是中國的，其實一直以來都有爭議。如今，舊的爭議未消，新的爭議又來了。中國一高校的研究提出，中國出了「新四大發明」，即高鐵、移動支付、電子商務和共享單車。這些真的都是中國發明的嗎？看BBC事實核查一一釋疑。

3.武漢理工研究生墜亡 導師欺壓學生引擔憂

圖片版權 陶崇園姐姐

3月底，26歲的陶崇園縱身一躍，從武漢理工大學的一棟樓跳下，結束了自己年輕的生命。陶崇園的姐姐在微博控訴，弟弟是被他的研究生導師逼死的。陶崇園姐姐發佈的弟弟生前與導師的聊天記錄顯示，陶崇園要負責給導師送飯，還要管導師叫「爸爸」。匪夷所思的聊天記錄在社交媒體一石激起千層浪，輿論再次對高校導師權利過大、濫用職權後鮮被追責提出了質疑。

4.德國高速公路不限速 何以事故率不高

圖片版權 Reuters

對很多人來說，嚴謹、守時，是提及德國人時最早跳出的標籤。本周，BBC中文又為讀者帶來一個新的小知識：德國高速公路以沒有限速而聞名，世界最早的封閉高速公路系統也誕生於德國，那為什麼德國的高速公路事故率沒那麼高？

5.張國榮的性別遺產：15年後仍然領先時代

圖片版權 Getty Images

15年前文華東方的縱身一躍，一顆巨星隕落，幾乎給一個時代畫上了一個沒落的句號。「我就是我，是顏色不一樣的煙火」，在生命中的最後幾年，他的演繹越來越刻意挑戰保守香港的道德框架，他對於跨越性別界限的藝術追求，在他的那個年代，一度成為大眾媒體口誅筆伐的對象。15年過去了，社會的性別意識進步了，而「哥哥」卻再也不在了。