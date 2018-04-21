近七成台灣人願為保衛台灣而戰 民調有凖嗎？

圖片版權 EPA Image caption 台灣反潛直升機從海上艦艇升空

台灣民主基金會發佈的最新民調發現，如果中國以武力攻打台灣，有將近七成台灣民眾願意為保衛台灣而戰。

不過台灣近20年來歷經民主化過程，政治上藍綠相爭，意識形態上統獨對立，民調百家爭鳴，上述民調有多凖確能反映大多數台灣民眾心聲？

台灣民主基金會2003年由台灣外交部出資成立，每年預算由政府補助，之前曾經有國民黨人士質疑該基金會違背超越黨派、獨立運作、推廣民主的成立宗旨。

但基金會執行長徐斯儉表示，此問卷是民主基金會一年兩次的民調之一，並非民進黨或政府授意，只是報告願意為保衛台灣民主制度的比例，並非主張台獨或要為台獨而戰。

上戰場

在是否願意上戰場保衛台灣的問題上，民意調查設計了兩套問題。

第一個問題是：如果台灣宣佈獨立導致中國武力攻打台灣的話，有55%的民眾願意，或非常願意為保衛台灣而戰，36%的民眾不願意。

但是，如果是中國為了統一而對台灣使用武力的話，則有將近七成（68%）民眾願意，或非常願意為保衛台灣而戰，39歲以下年輕人的自我防衛的決心更高，甚至突破70%。

這一結果說明，因為台獨而願意上戰場的人，比因為武統而願意上戰場的人要少了13%。

圖片版權 EPA Image caption 台灣紀德級飛彈驅逐艦DDG-1801基隆軍艦

"天然獨"

另外，民調顯示，有將近44%的年輕人，希望維持現狀、反對統一。被問到就算中國民主化，20至39歲的年輕人，反對統一的意願更高，超過67%。

這一結果也意味著，台灣年輕人大部分是主張維持現狀，而不是主張立刻獨立，主張統一的年輕人比例更少。

針對這一民調結果，徐斯儉表示，所謂"天然獨"的台灣年輕一代，更精確的來講應該說是"天然不統"，或叫"天然反統"。

"文宣品"

本月早些時候，徐斯儉在美國華盛頓出席「全球台灣研究中心」舉辦的座談會上曾經引用過上述民調內容。

他當時表示，「若中國大陸武力統一台灣，是否願意為台灣而戰"，39歲以下的受訪者中，有70.3%回答"是"、26.5%回答"否"。

但中國國台辦發言人馬曉光隨後表示："台灣民主基金會的背景、顏色和政治動機，大家都心知肚明。這項誤導性民調更像是一件文宣品，不值一評。"

台灣民主基金會表示，此次民調委托政治大學選舉研究中心進行，調查時間是1月12日至1月19日，20歲以上成年人有效樣本1069個，20-39歲成年人有效樣本528個。