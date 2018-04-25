「八百壯士」激烈抗爭 台灣軍人年改為何起爭議？

圖片版權 AFP Image caption 反對軍人年改法案的民眾破壞立法院外的障礙物

台灣退伍軍人團體「八百壯士」示威抗議反對軍人年金改革法案，聚集在立法院外，並試圖闖入大門，與警方發生激烈衝突。

台灣立法院周三（4月25日）舉行軍人年金改革法案公聽會，反對軍人年改的退伍軍人團體「八百壯士」在公聽會上炮火猛烈批評政府違背照顧軍人承諾，整場公聽會變成反對軍人年改的情緒宣洩大會。

會場外，反對軍人年改的「八百壯士」及其支持者包圍立法院大門外，推擠路障試圖突破警方防線衝入大門。

台北市警察局表示，混亂中有30名員警受傷送醫，11名媒體記者遭推擠受傷，32人違法翻入立法院遭警方管束。

圖片版權 Reuters Image caption 抗議群眾衝撞警方

為何抗議？

擺脫激情的抗議和火爆的肢體衝突，台灣行政院推出的《海陸空軍軍官士官服役條例修正草案》（俗稱軍人年改案、軍改案）究竟為何會引起爭議？爭議的焦點又在哪裏？

要說軍人年改法案，就必須要說軍人退撫基金，軍人退撫基金就是職業軍人的退休金，由軍人個人繳納35%，政府提供65%共同支付，職業軍人退伍後就可以拿到退休年金。

但是台灣近年來實施軍隊組織精簡，軍人退撫基金出現入不敷出的情況，精算報告更指出，如不實施改革，退撫基金將在2020年用完。

圖片版權 Reuters Image caption 抗議群眾用鐵鏈鉤住立法院大門強力拉扯試圖拔倒大門

改革爭議？

根據軍人年改新制度，軍人退休金計算基凖由原來的「最後在職本俸」計算改為「最後36個月的平均本俸」計算，但已經退役者仍維持原制度。

另外，新制度調高了軍人年金最低保障金額（俗稱樓地板），原本規劃軍人與公教人員的最低保障金額相同，但考慮到軍人性質與公教人員不同，因此調高軍人年金的最低保障金額為新台幣38990元。

在退休所得替代率方面，服役滿20年，起支俸率為55%，每服役多一年增加2%，最高年資上限軍官以35年為限，士官以40年為限。

圖片版權 Reuters Image caption 警方試圖穩住陣腳

誰受影響？

根據台灣國防部提供的軍人年改財務影響評估報告，新制度改革後，有超過一半的退伍軍士官的退休金將受到影響。

評估報告說，退休金減少額度在新台幣10000元以下者約佔20%，減少額度介於10000至20000元者佔整體約29%。

退休金減少額度超過新台幣20000元者佔整體約2%，其中以將級軍官為主，顯示退役時官階較高的高級軍官退休金被砍最多。

圖片版權 AFP Image caption 抗議群眾要求台灣總統蔡英文下台

輿論看法

和此前反對公教人員退休制度改革的示威抗議一樣，反對軍人年改的抗議活動在台灣並沒有受到主流社會的支持。

公教人員退休新制將在今年7月1日實施，民進黨政府希望軍人年改也能同時實施，民進黨立法院黨團力圖盡快將法案排入審查，但遭到國民黨全力抵制。

台灣一般民眾對退伍軍人都肯定他們對國家的貢獻，並認為政府應該妥善照顧退休軍人，但對那些權高位重的既得利益者退休金被砍則不表同情。