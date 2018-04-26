兒童性侵兒童：我兒子被同學強姦

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英國一名母親警告，不要以為小學階段的孩子天真無邪，一些小學生的生理發育已經成熟到能夠強姦同學的程度。

薩拉（非其真名）在BBC一個訪談節目上表示，她邀她兒子的學校同學到家裏玩，結果兒子遭到這個同學強姦。

她說，兒子後來告訴她，這個學校同學在兒子的臥室裏「用樂高玩具做了奇怪的動作」。

她兒子還說，這個同學（年齡比她兒子小）用椅子卡住臥房的門，而且還拉上了窗簾。

然後這個學校同學就要求看她兒子的生殖器，還告訴她兒子其他的男孩都給他看，並試圖脫下她兒子的褲子和內褲。

她兒子說，這個學校同學告訴他，如果不跟他玩就不跟他做朋友，並說他和其他男孩都是這樣玩的。

薩拉說，這個學校同學後來就強姦了她兒子。

這個同學還警告她兒子不要把事情告訴父母，否則他會生氣。

薩拉的兒子在這個學校同學離開後變的非常難過，但直到當天晚上睡覺前才向母親吐露實情。

薩拉問他這個學校同學以前是否也作過類似舉動，她兒子說他每次去這個同學家，這個同學都是這樣，試圖強姦他。

從薩拉兒子8歲時起，這個同學前後有4次到家裏玩。

薩拉說，年幼兒童之間的性侵害普遍程度超過人們的理解，她以前並不知道有些小學生的生理成熟到能夠強姦同學。

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兒童性侵兒童

英國協助受害兒童的慈善組織（Mosac）說，兒童侵害兒童的案件在4年內增加一倍。

去年他們收到的58起兒童侵害兒童的舉報電話中，19起是小學生，13起是中學生，其餘26起身份不明。

英國防止虐待兒童協會（NSPCC）也表示，兒童性侵兒童的案件「每年有上千起」。

該協會正在游說政府對兒童性侵兒童問題展開研究，評估問題的嚴重程度。

NSPCC表示，整個社會都必須正視這個問題，所有兒童從小學開始就必須學習重要的觀念，什麼可以，什麼不行。

無法起訴

薩拉的兒子告訴她事情經過之後，她打電話給NSPCC，NSPCC告訴她聯繫學校的兒童保護官員和警察。

薩拉說，校長得知事件後非常震驚，並且對她讓兒子轉學表示理解同情。

薩拉表示，學校後來實施了兒童保護措施，尤其是針對那個同學。

一名專家警察與薩拉和她的兒子談了話，但告訴她警方不能起訴任何人，因為那名同學還不到10歲，低於法定的犯罪責任年齡。

案件後來被轉到社會服務部門，她的兒子最終獲得了犯罪受害者賠償組織的賠償。

但是薩拉說，她的兒子承受了痛苦，「他整個人都變了，再也不像以前那樣，現在經常情緒低落。」

「他接受了兩輪的心理輔導，有點幫助。現在他交了新的朋友，但是他必須從新開始。」

薩拉說，社會必須談論兒童性侵兒童的問題。

「我們的社會對這個問題是把它藏起來，我不應該感覺羞愧，但是把它說出來又讓我覺得丟臉，我覺得該怪我自己，但我並沒有做錯什麼。」