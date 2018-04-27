朝韓領導人會談 兩岸也有可能嗎？

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朝韓領導人舉行舉世矚目的會談，台灣總統蔡英文也表示，只要不預設政治前提且在對等原則下，「樂見與對岸領導人見面」。

2015年11月，當時在任的台灣總統馬英九和中國領導人習近平在新加坡舉行過一次「破天荒」的歷史性會談。那是1949年以來兩岸最高領導人的首次會面，至今「空前絶後」。

蔡英文周五（4月27日）表示，看到兩韓領導人的會面，「我們也希望這是一個走向區域更穩定發展的一步」。

「台灣做為區域的一員，我們非常關注、也非常期待在區域內的每一份子、每個國家都能恪儘自己的責任，維持區域和平穩定。」

領導人見面

蔡英文說，任何一個區域的國家都必須承擔區域穩定發展的責任，「我們也非常樂意，也有這個決心來承擔這個責任」。

她說，自從她上任以來，都維持非常一致的立場，也全力維持兩岸的穩定與和平，並願意做任何能夠有助兩岸和平穩定的事情。

至於與對岸領導人見面這件事，蔡英文說，「只要沒有設政治前提，而且在對等原則之下，我相信沒有一個任何的台灣的總統會拒絶，甚至於我們也樂見可以與對岸的領導人見面」。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年11月，馬英九和習近平在新加坡會面

習馬會

雖然兩岸領導人會面已有先例，但馬英九和習近平見面當時的各方條件如今已不復存在，以現在情況而論，兩岸領導人會面實在是「難上加難」。

首先，馬英九與習近平會面時，台灣正在舉行總統選舉活動，馬英九當時可以說是即將要卸任的總統，而且國民黨選情低迷，民進黨有望實現政黨輪替再次上台執政，而這是中國當局不願意見到的結果。

其次，馬英九與習近平見面，兩人會面時多次公開提及「一個中國」和「九二共識」，而民進黨拒絶承認「九二共識」，但中國當局堅持「一個中國」，因此現階段兩岸領導人會面的可能性「微乎其微」。

馬英九與習近平在會面上以「台灣領導人」和「大陸領導人」的身份見面，兩人互稱「先生」，中國國台辦當時表示，這是在兩岸政治分歧尚未解決情況下根據一個中國原則作出的務實安排。」

這也再次說明，只要承認「一個中國」，什麼問題都好談。兩岸領導人會面不可能沒有政治前提。不設政治前提就不可能會有兩岸領導人見面。