台灣再失邦交國：你不知道的多米尼加

圖片版權 Reuters Image caption 台灣外交部長吳釗燮在記者會上說明多米尼加和台灣外交現況

多米尼加宣佈與台灣斷交，與中國建交，對這個與台灣有77年外交關係的加勒比海國家，你了解多少？

台灣外交部長吳釗燮表示，台灣與多米尼加自1941年建交以來，長期合作推動多項發展計劃，成功協助多米尼加成為稻米輸出國，協助興建多米尼加高科技園區。

台灣總統府聲明表示，台灣政府全力協助多米尼加分享台灣發展經驗，台灣有能力也樂意協助友邦，但是反對金錢外交。

多米尼加總統辦公室說，改變外交政策是基於多米尼加的「需求、潛能和未來展望」。「我方深深感謝雙方多年來的合作，但歷史和社經現實迫使我們改變路線」。

圖片版權 Dominican Ministry of Defense Image caption 台灣援贈多米尼加的軍事裝備悍馬車

悍馬車

就在多米尼加宣佈與台灣改變外交關係之前，台灣政府不久前才同意價值高達3500萬美元的軍備援贈項目，試圖穩固兩國邦交。

軍備援贈項目包括兩架UH-1H直升機，90輛悍馬車，100輛摩托車及零配件，100具後勤備用發動機，另外還包括兩年的保修與後勤技術支援。

首批裝備包括50輛悍馬車已經在今年初交付多米尼加，斷交後可能無法取回。對此吳釗燮表示，這一部分已經援贈出去，將循相關管道了解如何適當處理。

據了解，這些援贈的裝備都是台灣國防部提供的屆齡汰除的直升機、悍馬車和摩托車等軍備，尚未交付部分將中止援贈。

圖片版權 AFP Image caption 中國外長王毅與多米尼加外長巴爾加斯出席建交儀式

中美洲戰略

從近年來中國與拉丁美洲國家的關係日益密切的趨勢來看，多米尼加與台灣斷交，與中國建交其實是中國對拉丁美洲的整體戰略的一部分。

目前，中國已經是中美洲國家第二或第三大的商業貿易伙伴，在洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯達黎加和巴拿馬，都有中資公司進行基礎建設。

一些中美洲國家過去都曾經是台灣的邦交國，但近年來卻轉而與中國建交，包括哥斯達黎加和巴拿馬。

包括多米尼加在內，這些國家和中國建交都獲得優惠的經濟援助，而台灣卻無力在金錢援助上與北京競爭。

台灣在中美洲的其他邦交國，例如洪都拉斯和尼加拉瓜，和中國商貿往來也日益升溫，台灣官方台面上雖然不說，但私底下卻不得不擔心日後可能的變化。

圖片版權 Getty Images Image caption 多米尼加有許多風景優美的高爾夫球場

旅遊度假勝地

這一外交風波也促使人們對位於加勒比海的多米尼加產生好奇，不少人可能不知道，多米尼加其實是加勒比海地區接待外國遊客人數最多的旅遊目的地。

聯合國發佈的世界旅遊排名報告顯示，到訪多米尼加共和國的國際遊客人數每年以接近10%的比率增長，2015年國際訪客人數高達560萬人次。

多米尼加人口大約也只有1000萬人，吸引的國際觀光客人數竟然超過本身人口的一半，也說明了當地觀光產業的發達。

其中許多是來自美國和加拿大的度假遊客，他們到多米尼加一邊度假，一邊打高爾夫球，這裏的高爾夫球場以風景優美，全年都適合打高爾夫球聞名。

多米尼加多樣化的地形環境也是吸引遊客的原因之一，除了有一年四季的熱帶氣候和白色的沙灘之外，還擁有加勒比海最高的山峰杜阿爾特峰（Pico Duarte），以及面積最大，低於海平面46米的湖泊。

圖片版權 AFP Image caption 多米尼加首都聖多明戈市中心廣場上的哥倫布雕像

歐洲探險者

發現美洲新大陸的航海探險家哥倫布15世紀末第一次橫跨大西洋航行的時候並沒有順利找到新大陸，而是抵達了加勒比海現在多米尼加的所在島嶼，並將其命名為伊斯帕尼奧拉島（Hispaniola，亦即西班牙島）。

當時島上的原住民泰諾族（Taíno）以為穿著華麗的歐洲人是超自然的生物，將其奉為神一般的對待，竭盡所能招待這些歐洲人，提供了他們所需的物品。

哥倫布後來在這裏建立了歐洲人在美洲的第一個永久殖民地，並以西班牙島為跳板逐漸征服了加勒比海和美洲大陸。

但是歐洲人的殖民卻給當地土著帶來災難，泰諾族人體內沒有抵抗歐洲人帶來的傳染病的抗體，再加上西班牙人的殖民迫害和屠殺，泰諾族被認定已經滅絶。