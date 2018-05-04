瑞典肉丸非瑞典 六個你必須要知道的美食爭議

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說到瑞典你想到什麼？諾貝爾獎，阿巴合唱團，宜家家具，瑞典肉丸……等等，瑞典肉丸可能不算。

世界各地的宜家家具店的餐廳裏都能吃到的瑞典肉丸，竟然並非源自於瑞典，這讓許多人大感吃驚。

瑞典官方推特「Sweden.Se」上周推文說，「瑞典肉丸其實是根據查爾斯7世國王18世紀初從土耳其帶回來的一份食譜製作而成的。我們要搞清楚事實。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @swedense Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM — Sweden.se (@swedense) 2018年4月28日

大批網友聽說瑞典官方推特承認瑞典肉丸並非源自瑞典，而是來自土耳其，紛紛作出反應。

瑞典網友William J痛心疾首大呼，「原來我的一生都是謊言。」

也有土耳其網友打趣說，「只要把易卜拉辛莫維奇（瑞典足球明星）還給我們，我們就把肉丸這事忘了。」

美食本源

美食文化被其他國家/地區/文化「佔為己有」並非新鮮事，瑞典肉丸也不是唯一一個例子，世界各地都有許多類似的爭奪「美食主權」的爭議。

圖片版權 Alamy Image caption 日本天麩羅最早是葡萄牙水手帶過來的

1、天麩羅

許多人可能不知道，日本知名的油炸食品天麩羅其實是16世紀時葡萄牙水手帶到日本的。

因為天主教徒在大齋節期間不允許吃肉，所以他們把青豆和其他蔬菜裹上麵糊油炸，當作替代品。

葡萄牙人後來走了，但油炸天麩羅卻留了下來，而且日本人還把它發揚光大。今天，從蝦、甘薯、到香菇、茄子，都能炸成天麩羅。

圖片版權 Getty Images Image caption 速食麵從日本走向世界

2、速食麵

現今人們享用的速食麵，的確是日本日清食品所創沒錯，但很少人知道，日清食品創辦人安藤百福其實是台灣人，本名吳百福。

吳百福是日治時期台灣嘉義廳人，戰後以妻子的姓歸化為日本籍，並在日本創立日清食品，發明了速食麵，從此這種加上預制調味包用開水泡3分鐘就能食用的麵點小吃風靡全球。

但是用熱水泡麵卻不是吳百福的首創，據說中國清代官員伊秉綬讓廚師將新鮮麵條捲曲成團曬乾再油炸脫水存放。

這種油炸麵塊因為含水量低可以保存長時間不變質，食用時只要用熱水燙開，再配上湯或其他蔬菜或肉，這樣的麵後來被稱為伊府麵（台灣稱意麵）。

圖片版權 Getty Images Image caption 應該說它是印度咖喱，還是英國咖喱？

3、印度咖喱還是英國咖喱？

在英國的印度菜餐館你一定會吃到一種香料烤雞咖喱（Chicken tikka masala），想當然的你會認為它是印度菜，這也情有可原。

但事實上，這道菜是英國咖喱（更凖確地說應該是蘇格蘭咖喱），是格拉斯哥（Glasgow）的一個孟加拉廚師最早烹調出這種英國風味的咖喱菜。

據說，這位廚師在嘗試做一道適合當地顧客口味的咖喱的時候，不小心弄翻了一罐番茄湯撒到了已經醃好的雞肉上，這道英國咖喱就此出爐。

如今，這道菜在英國廣受歡迎，尤其是外賣食品店，僅次於炸魚薯條和中國熱炒，更被許多人認為是英國的國菜之一。

圖片版權 tadphoto/Getty Images Image caption 在中東地區的料理裏，鷹嘴豆泥非常普遍

4、鷹嘴豆泥

在中東地區的料理中，經常可見鷹嘴豆泥（hummus），將磨碎的鷹嘴豆泥，加上橄欖油，芝麻醬，檸檬汁，大蒜和鹽調味而成。

鷹嘴豆泥做法並不複雜，可以搭配不同的食材作出不同的變化，適合各種不同口味的人。

但是鷹嘴豆泥的所有權卻引起爭議，到底是誰最先發明了這種美食呢？希臘人、土耳其人、敘利亞人、黎巴嫩人和以色列人都聲稱他們是鷹嘴豆泥的發明者。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國飲食離不開泡菜

5、泡菜爭論

有點酸又有點辣，味道特殊的韓國泡菜已經走向世界，韓國更以泡菜宗主國自居，向聯合國申請非物質文化遺產資格。

這種用白菜、蘿蔔或其他蔬菜醃製的泡菜讓韓國人引以為傲，但韓國人可能想不到，在韓國餐廳裏吃的竟然是從中國進口的泡菜。

韓國關稅廳公布的數據顯示，2017年韓國進口泡菜是出口量的10倍，進口泡菜99%是中國生產的泡菜。

數年前，中國和韓國還因為進口泡菜查驗出蟲卵和重金屬而互相禁止進口，讓泡菜爭論提升到貿易層面。

圖片版權 Alamy Image caption 海南雞飯

6、海南雞飯

將海南雞飯推廣至全世界的應該是新加坡，但這道菜真的是新加坡美食嗎？恐怕未必完全屬實。

就像瑞典肉丸源自於土耳其一樣，新加坡聞名於世的海南雞飯其實源自於——沒錯，就是中國海南。

19世紀移民到馬來半島的海南籍華人把這道家鄉菜帶了過去，他們的生活非常簡樸刻苦，許多海南移民沿街叫賣雞飯為生。

當時的英國殖民者也為這道白斬雞和雞湯煮出的白飯深深吸引，新加坡獨立後，海南雞飯也隨著這個城市國家的發展而在海外闖出名號。

海南雞飯：坐15小時飛機也要品嚐的美味