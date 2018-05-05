阿扁保外就醫再延長 現身募款餐會成焦點

圖片版權 CNA Image caption 陳水扁參加募款餐會，以「擦邊球」方式，站上小木箱講話

台灣前總統稱水扁的保外就醫延展申請獲得台灣法務部的批准，期限延長3個月至8月4日，這已經是陳水扁2015年1月保外就醫之後的第14次延展。

在延展申請批准的同時，台中監獄也表示，陳水扁仍然必須遵守相關規定，若有重大違規，仍可報請廢止保外醫治許可。

但是在保外就醫獲得展延批准的當天晚上，陳水扁5月4日晚間就前往台北出席「凱達格蘭基金會」募款餐會，並公開發表講話。

陳水扁出席餐會之前，已經向台中監獄提出出席申請，也獲得台中監獄同意，但要求陳水扁出席餐會必須遵循「四不原則」。

「四不原則」

台中監獄表示，陳水扁申請參加募款餐會，經醫療小組評估，因該活動有多名阿扁友人參加，對其病情應有幫助。

台中監獄表示，經過評估後決定，在「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不受訪」等四不原則下，同意陳水扁出席活動。

在「不上台演講」部分，台中監獄也要求不得以錄像方式公開播放預先錄製好的講話。

台中監獄還要求陳水扁在活動結束後，立即返回位於高雄的住處，不得再前往其他地方。

在陳水扁申請參加義賣藝術品活動方面，台中監獄也認為與醫療活動無關，不應該主持或參與義賣，以免違反規定。

小木箱上講話

雖然出席餐會的條件規定嚴格，但陳水扁還是以「擦邊球」方式，巧妙規避相關禁令，再次成為關注焦點。

「凱達格蘭基金會」是由陳水扁在總統任內創立的政治人才培訓機構，陳水扁保外就醫之後，前兩年的募款餐會都有參加。

這次陳水扁在兒子陳致中，前副總統呂秀蓮和其他民進黨人的陪同下抵達會場，未受訪就直接入座。

但是在義賣台灣犬「台灣勇哥」雕塑藝術品的時候，陳水扁站上舞台前的小木箱上，用了8分鐘時間公開講話介紹義賣品。

他說，「台灣勇哥」以前被稱為是台灣土狗，但2005年已經被正名是台灣犬，他呼籲踴躍捐款讓台灣人的勇哥精神傳承下去。

陳水扁最近還化身為勇哥勇弟，以擬人化的形式每日撰寫「新勇哥物語」，抒發對時政的看法，最近「新勇哥物語」還開闢臉書專頁。

促統黨現身會場

另外，陳水扁參加募款餐會還發生了促統黨發言人璩美鳳現身會場的插曲。

璩美鳳事前已經宣佈，她花了5,000元買了入場餐券，要和陳水扁當面辯論台灣統獨，因此會場當天嚴密戒備防止她入場鬧事。

但是在呂秀蓮上台講話的時候，璩美鳳不知道從哪邊出現，突然坐到了陳水扁旁邊呂秀蓮的空座位上，並以白開水向陳水扁致意，陳水扁也以茶回敬。

兩人談話沒有講多久，就被人發現，現場頓時一陣騷動，工作人員要求璩美鳳立即離開。

璩美鳳離開會場一路上有民眾大喊「台灣中國，一邊一國」，「不要來做秀」。