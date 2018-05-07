圖片版權 Getty Images Image caption 在馬克思的出生地德國特里爾，中國政府贈送了一座馬克思的銅像。

在共產主義創始人馬克思200週年誕辰前一天，中共在北京舉行了隆重的紀念大會，其規格之高，近年罕見。中共如此高調紀念馬克思，當然不是沒有原因和目的的。

從中共總書記習近平在紀念會發表的講話來看，此次紀念馬克思目的應該有二：一是通過高舉馬克思的旗幟，彰顯中共作為馬克思的繼承者和習近平作為黨內馬克思主義的唯一闡釋者的地位，並表明中共「四個自信」中的理論自信和道路自信並非憑空而來，它們合乎馬克思所揭示的人類社會發展規律，以強化中共執政和統治的合法性；二是鑒於黨員幹部普遍的精神懈怠和意志消沉，號召和要求全體黨員尤其是黨的領導幹部要認真學習馬克思的崇高品質和革命鬥志，堅定走中國特色社會主義道路的信念和信心，為中國夢的實現乃至共產主義的最終實現進行奮鬥。

圖片版權 Getty Images Image caption 5月5日，巴黎的示威者舉著紀念馬克思的招牌。在萬里之遙的中國，中共領導人習近平讚頌馬克思是"千年第一思想家"。

習近平自十八大上台後，其治國理政不外「兩手抓，兩手都要硬」，一手是抓反腐，一手是抓黨員幹部的政治紀律和思想教育。這兩手雖然都「硬」，但在不同階段，還是有側重點。在其第一個五年任期，由於黨內的腐敗狀況嚴峻以及鞏固權力和建立權威之需要，反腐成為習最重要的工作，但對黨的治理和對黨員幹部的理想信念教育，習也一刻都沒忘。經過五年高強度的反腐，習成為全黨的核心和中國人民的「領袖」後，他開始用更多的時間來改造這個黨，把重心放在「純潔」黨員幹部的思想和靈魂上。應該說，這是一個艱苦的工作，甚至在某種程度上比反腐更難，因為要改造人心總是不容易的，尤其在改革開放40年後的今天。但習偏要這麼做，反映了其志在長遠。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬克思、恩格斯、列寧、斯大林、毛澤東，被奉為無產階級革命運動的偉大領袖。有觀點認為，習近平講話透露的涵義是，在中國堅持馬克思主義，也就是要堅持中國特色社會主義道路，堅持習近平的領導。

要全面治黨，對黨員幹部進行理想信念教育，使全體黨員幹部對建設中國特色社會主義有信心，就必須有可供教育的思想理論資源。習近平新時代中國特色社會主義思想在中共十九大上被提出就是這個原因。然而，僅有中共和習自創的這個思想資源是不夠的，還需要向黨的歷史和傳統回歸，後者也包括黨在各個歷史時期建立的被當時實踐證明為「正確」的思想理論及優良作風。從這個角度看，不難理解習為什麼在過去五年要打通「兩個三十年」，回到毛的紅色中國，以及提出「不忘初心」。因為他要借重黨在革命和毛時代的歷史和思想資源，對黨員幹部灌輸革命的理想主義教育，讓他們明白，中國為什麼會選擇中共，黨又為什麼會走今天這條特色之路，這都是有歷史和思想理論根源的。

既然要回歸黨的歷史和傳統，如果事情僅僅到此為止，似乎說服力還不強，因為人們會追問，中共為什麼會選擇馬克思主義這個外國人創立的理論作為自己的指導思想和行動指南，而在全球社會主義勢微的情況下，中共為什麼還要死守這個理論不放？當黨員幹部有了這個疑問，說明他們對共產主義的信念和信仰就不堅定和純潔，對中共走的特色之路就有了懷疑甚至動搖。對中共而言，無疑要消滅潛伏在廣大黨員幹部心裏的這種懷疑念頭。所以，回到中共的指導思想——馬克思主義那裏，在黨員幹部中開展馬克思主義的世界觀和方法論的教育，就是「回到傳統，不忘初心」這個邏輯的必然延伸。

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我們看到，習近平在這次講話中對馬克思主義和馬克思本人都做了高度評價。他稱馬克思主義是科學的理論，創造性地揭示了人類社會發展規律；馬克思主義是人民的理論，第一次創立了人民實現自身解放的思想體系；馬克思主義是實踐的理論，指引著人民改造世界的行動；馬克思主義是不斷發展的開放的理論，始終站在時代前沿。讚頌馬克思是「千年第一思想家」，其一生是胸懷崇高理想、為人類解放不懈奮鬥的一生；是不畏艱難險阻、為追求真理而勇攀思想高峰的一生；是為推翻舊世界、建立新世界而不息戰鬥的一生。這樣一個具有崇高精神和品格的人，創立了這樣一個偉大的思想和學說，於是再好不過地說明，中共將馬克思主義作為自己的行動指南，是非常正確的。在這個思想和理論指導下的中國實踐，走出一條中國特色之路，也就是非常正確的，從而一舉在理論的源頭上解決了中共執政和中國特色社會主義道路的合法性問題。可以說，此次紀念大會以及隨後將要開展的一系列對馬克思主義的宣傳教育和研究活動，要起到的就是這個效果。

因此，習在紀念大會的講話中，對馬克思及其主義進行了重新闡釋和包裝，這實際上是要昭告全黨，他才是中共黨內的權威理論家以及馬克思主義的唯一闡釋者。但習不是試圖要恢復馬克思主義的本來面目，而是通過閹割和肢解馬克思和馬克思主義的豐富性，拋棄馬克思思想中容易引起混亂的部分，把馬克思主義一脈相承地置換成新時代中國特色社會主義思想。換言之，後者繼承了馬克思主義的精神實質和內核，故而，在中國堅持馬克思主義，也就是要堅持中國特色社會主義道路，堅持習近平的領導。

習的講話中的一段話表明了這個意圖。他說，當代中國的偉大社會變革，不是簡單延續我國歷史文化的母版，不是簡單套用馬克思主義經典作家設想的模板，不是其他國家社會主義實踐的再版，也不是國外現代化發展的翻版。這段話的言下之意是，習近平的新時代中國特色社會主義或習版社會主義，才是當下中國最需要的。

注：本文不代表BBC觀點和立場。