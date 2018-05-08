念錯字的藝術：鴻鵠、鹿茸、罄竹難書

圖片版權 Ma Ying-jeou Image caption 馬英九在臉書上發表影片承認錯誤

北大校長在演講中念錯字引起風波，讓人回想起台灣前總統陳水扁和馬英九也曾經在公開場合用錯字，鬧過許多笑話。

鹿茸

2014年，當時還在總統任內的馬英九在有關國際貿易的講話中脫口而出，把「鹿茸」解釋成「鹿耳朵裏面的毛」，讓鹿茸一時之間知名度爆紅。

當時《兩岸服貿協議》卡在立法院無法通過，馬英九為了爭取支持，以台灣和紐西蘭（新西蘭）經濟合作協議為例，指出協議生效後貿易額大增。

他說，「紐西蘭還出一種很有名的東西，叫做鹿茸，就是鹿耳朵裏面的毛。」

「台灣也有生產鹿茸，我們也有700位鹿農，會不會受影響？會，但可以想辦法做市場區隔，分年減稅，這樣受影響很小。」

馬英九一句「鹿茸就是鹿耳朵裏面的毛」，震驚了許多台灣人，因為鹿茸是中藥一劑藥方，簡單說就是鹿頭上的角，凖確地說就是雄鹿頭上尚未骨化、密生絨毛的幼角。

但怎麼都不會是鹿耳朵裏面的毛，馬英九這句「口誤」，誤會大了，但台灣產鹿茸卻意外成為事件中的最大贏家。

因為馬英九解釋錯誤，鹿茸一下子成為家喻戶曉的台灣農產。

養鹿協會表示，當時鹿茸產品很快就賣光了，馬英九成了鹿茸的最佳代言人。

認錯

對此馬英九倒是不以為然，2016年即將卸任總統時，馬英九在自己臉書上發表一段影片，承認錯誤。

影片裏馬英九承認鹿茸不是鹿耳朵裏的毛，「我承認我錯了，我願意受罰。」

馬英九還拿出國語作業簿，用毛筆把鹿茸的正確解釋罰寫三遍。

罄竹難書

在馬英九之前，台灣前總統陳水扁也因為用錯成語鬧過笑話。

陳水扁在2006年就職週年日擔任環保志工，到海灘撿垃圾從事「淨灘」活動，並讚揚志工人員對台灣的貢獻真的是「罄竹難書」。

本來是正面的公益活動，但成語卻用錯了地方，罄竹難書一詞出自 《呂氏春秋》，用來形容罪狀極多。

其實罄竹難書這個成語在台灣的日常生活中並不常用，並不是人人都知道這句話只能用在形容人罪狀太多，而不能用來讚揚別人的功勞。

忠心護主

若是從這個角度來看，阿扁說用錯成語，和其他的國政大事相比，頂多就是笑話一則，笑過也就算了，但偏偏有官員忠心護主，死不認錯。

當時擔任台灣教育部長的杜正勝在接受立法委員質詢時表示，罄竹難書單就字面意義上解釋，是「用盡紙張都寫不完」的意思，並無負面或正面之說。

但翻開中國古書典籍，這個成語的確大多都用在貶義用法上，就有立法委員問他，如果學生作文說「老師對我的貢獻幫助罄竹難書」，是對還是錯？

杜正勝對此並未正面回答，他說尊重老師閲卷的專業能力，並鼓勵學生學習活知識，多元吸收知識。

不論是褒義還是貶義，至少「罄竹難書」這個成語在那之後知名度大大提高，增加了台灣人對這個成語的理解程度。