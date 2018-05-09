台灣軍人年金抗爭再起 英國大膽應對世代矛盾

圖片版權 EPA Image caption 台灣反對軍人年金改革的示威抗議

台灣軍人年金改革鬧得如火如荼，也凸現了一個問題，爭取退休金的老一代和年輕一代之間的世代矛盾衝突。

台灣退伍軍人團體「八百壯士」再度走上街頭到立法院外示威抗議，反對民進黨政府推動的軍人年金改革。

退休軍人忙著示威抗議，但許多台灣年輕一代卻連工作都找不到，更不要提捍衛自己的退休金了，也難怪這些人對軍改示威抗議「無感」。

對比英國社會，也會發現類似情況：老年人擔心退休後的國家醫療保險，年輕人關心自己連房子都買不起，世代衝突問題也是非常嚴重。

激進建議

對此，英國一個關於世代公平性的報告大膽提出激進建議，認為國家應該給予每位年輕人10,000英鎊（約合40萬台幣）的撥款，同時對退休者增稅。

英國政策研究組織決議基金會（Resolution Foundation）的報告說，為了改善國家健康保險體系（NHS）和社會融合程度，有必要採取這樣激進的做法。

報告說，年輕人和老年人之間的聯繫已經破裂，如果不採取行動，年輕人將會越來越憤怒。

決議基金會表示，他們的長遠目標是改善中低收入人口未來面臨的生活局面。

圖片版權 Alamy Image caption 報告建議退休繼續工作者其所得也應繳納國家醫療保險費

報告建議要點：

年滿25歲青年可得到一筆10,000英鎊的撥款，經費來源由遺產稅及其他稅收提供

廢除地方政府稅，改以新的房地產稅取代，同時提高富人所繳稅率

首次購屋者房屋印花稅減半，稅收損失由上述的房地產稅改革所得資金補貼

超過法定退休年齡但繼續工作者，所得也應繳納國家醫療保險費

報告說，給25歲年輕人一筆10,000英鎊的撥款可以幫助年輕人買房子，自行創業或回學校繼續進修以提高自身教育和技術。

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世代衝突

決議基金會主席威利茨勳爵（Lord Willetts）曾任英國大學事務部長，他表示英國現在面臨很嚴重的問題，要為不同世代的人提供公平的待遇。

他說，年輕人因房價過高而無法買房自住，老年人又為醫療需求擔憂，要解決不同世代之間越來越嚴重的緊張和矛盾，就必須採取激進措施改革稅制。

「英國人的家庭價值還是存在的，並且在發揮作用，父母出錢養孩子，年輕人幫忙照顧爺爺奶奶。」

「但公共政策方面卻沒有給不同世代的人公平的待遇，老年人擔憂醫療照顧問題，中年人很多人都沒有房子，年輕人薪資水平和10年、15年前一樣。」

如果上述對英國社會問題的觀察屬實，那麼台灣社會面臨的問題其實和英國是一樣的。