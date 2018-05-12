「伊斯蘭國」巴黎持刀「恐怖」襲擊一人死

圖片版權 AFP Image caption 法國警察封鎖巴黎第二區

法國官員表示，周六（5月12日）晚間巴黎發生一起疑似恐怖攻擊案件，一名持刀男子在市中心刺死一人，刺傷四人之後被法國警察開槍擊斃。

襲擊事件發生在巴黎的歌劇院區，周六晚間熱鬧的夜生活人潮洶湧，非常受遊客的歡迎。

目擊者說，他們聽到該名男子在行兇時大喊「真主偉大」的口號。

所謂的伊斯蘭國隨後表示，發動攻擊的是他們的一名戰士。

警方在開槍擊斃攻擊這之前，曾經試圖以電擊槍制服他但未能成功。

傷者當中有兩名傷勢嚴重，驚慌的人群四處逃避，許多人躲到附近的餐廳和咖啡館避難。

圖片版權 AFP Image caption 巴黎的歌劇院區夜生活非常熱鬧

法國總統馬克龍發推特說，「法國再一次付出血的代價，但法國不會向自由的敵人屈服。」

法國內政部長科隆讚揚警方的「冷靜處理」，巴黎市長伊達爾戈則表示，全巴黎人團結在一起。

法國警方呼籲公眾不要散播謠言，「只轉發那些來自可靠來源的信息」。

法國近年來發生過多次暴力襲擊，警方一直維持高度警戒。