「伊斯蘭國」巴黎持刀「恐怖」襲擊一人死
- 2018年 5月 12日
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法國官員表示，周六（5月12日）晚間巴黎發生一起疑似恐怖攻擊案件，一名持刀男子在市中心刺死一人，刺傷四人之後被法國警察開槍擊斃。
襲擊事件發生在巴黎的歌劇院區，周六晚間熱鬧的夜生活人潮洶湧，非常受遊客的歡迎。
目擊者說，他們聽到該名男子在行兇時大喊「真主偉大」的口號。
所謂的伊斯蘭國隨後表示，發動攻擊的是他們的一名戰士。
警方在開槍擊斃攻擊這之前，曾經試圖以電擊槍制服他但未能成功。
傷者當中有兩名傷勢嚴重，驚慌的人群四處逃避，許多人躲到附近的餐廳和咖啡館避難。
法國總統馬克龍發推特說，「法國再一次付出血的代價，但法國不會向自由的敵人屈服。」
法國內政部長科隆讚揚警方的「冷靜處理」，巴黎市長伊達爾戈則表示，全巴黎人團結在一起。
法國警方呼籲公眾不要散播謠言，「只轉發那些來自可靠來源的信息」。
法國近年來發生過多次暴力襲擊，警方一直維持高度警戒。