民進黨與柯文哲合作破局後的五大看點

圖片版權 CNA Image caption 台北市長柯文哲表示將努力到底

台灣即將於年底進行縣市長大選，其中最受注目的，當屬首都台北市長一戰。執政的民進黨中央5月16日召開記者會，宣佈台北市長一席將由黨自己徵召人選，無形間替這場選戰投下變量。

現任台北市長是由醫生出身，本身無政黨背景的柯文哲擔任。他在2014年時以黑馬之姿首度"素人參政"就以57.16%得票率高票當選，這也是中華民國台灣解嚴後，第一位以無黨籍之姿選上台北市的市長。

不過，當時柯文哲能選上台北市長，很大的原因是民進黨當時選擇不派參選人，禮讓柯文哲參選。因此，當時的主要對決變成柯文哲與國民黨連戰之子連勝文，而柯文哲也吸納了多數民進黨選票，造成近20%壓倒連勝文的局面。

如今，在民進黨決定自派候選人的當下，台北市長選戰將形成以柯文哲、民進黨與國民黨候選人三方為主相互較勁的局面。

民進黨派誰？

縱使民進黨尚未決定真正候選人，不過無論派誰，都會瓜分現有與柯文哲的共同票源。根據目前態勢，民進黨台面上表態想角逐市長的，只有立法委員姚文智。

本是記者出身的姚文智，2012起連任兩屆立法委員。2014年時曾一度想出馬競選台北市長，但是在黨內舉辦的第二階段民調中落後無黨籍的柯文哲。最終，民進黨禮讓柯文哲，姚文智則退出選舉，並擔任柯文哲的後援幕僚。

然而，姚文智在台北市的人望，至今仍面臨一定考驗。雖然他日前辦理遊行活動，作勢要跟昔日的合作伙伴柯文哲宣戰。但現場支持群眾並不如想像中多，根據各家民調，現今柯文哲若與姚文智正面對決，依舊是柯穩穩佔上風。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年柯文哲當選，成為解嚴後首位無黨籍首都市長

為何要禮讓？

而當初2014年為什麼民進黨要禮讓柯文哲，很大的原因也是出於，當時民進黨不樂見與柯對決，讓國民黨籍人士再擔任台北市長。自從1998年陳水扁落選後，台北市當時已經連續16年皆由國民黨籍政治人物（馬英九、郝龍斌）執政。

加上2014年3月，台灣因為反對服貿事件而引發的"太陽花學運"，徹底點燃了年輕民眾對當時國民黨政府的不信任。柯文哲當時已於1月宣佈參選市長，在勤於關懷學生、發表演說間，累積了極高的支持度。

當時民進黨經過評估，認為禮讓柯文哲，才能將選票極大化，順利擊倒國民黨。最後柯文哲順利當選，而民進黨則成功拿下台北市以外的13席縣市長大位，比2010年多拿7席。國民黨則是滑鐵盧般的慘敗，由過往的15席驟降至6席。

漁翁之利

而在確定民進黨將自行推派人選角逐後，很多觀察都認為，這給了在野的國民黨一劑強心針。一但國民黨妥善運用選戰策略，步步為營並分進合擊柯文哲與民進黨候選人，睽違4年奪回台北市長寶座不是沒有可能。

候選人方面，目前國民黨派出63歲的現任立委丁守中角逐大位。祖籍浙江義烏的丁守中，來自地道的外省軍人家庭，從1990年到2016年間連任8屆立法委員，可說是台灣政治界"老黃忠"。

在參選市長方面，丁守中則更是經驗豐富。自從1994年起，丁守中就持續出馬角逐黨內初選，然而，他一次都沒獲得國民黨的青睞。而在2018年時，丁守中終於擊敗黨內其他3位候選人，正式被國民黨提名。

柯勝算如何？

目前依各家民調來看，柯文哲還是相對勝算偏高，但也不是沒有落選可能。一旦柯文哲落選，外界普遍認為，他會專注於2020年總統大選上。因為媒體的宣傳，柯文哲不只在台北市，連在其他縣市都有一定程度的支持度。一項民調顯示，如果2020柯文哲出來，仍會有40%民眾願意投柯文哲。

這讓人想到當年的陳水扁，就是在1998年台北市長選舉失利後，轉而投向2000年的總統大選。當時國民黨徹底分裂，連戰與宋楚瑜分別出來競選，最後陳水扁作收漁翁之利，實現了台灣民主政治的第一次政黨輪替。

原先外界都認為，民進黨應該會在最後關頭再度選擇禮讓。卻在最後一刻決定派人，不免讓人懷疑這4年內，民進黨黨內對柯文哲的不滿日漸升高，寧願自己派人也不願再妥協。

「兩岸一家親」

柯文哲這幾年慢慢受到民進黨陣營冷落，其中與他的言行有關。柯文哲在當選台北市長後，曾多次赴上海進行雙城論壇交流，並提出"兩岸一家親"的論述，讓部分獨派與民進黨人士對此不甚滿意。

加上柯文哲有話直說的個性，雖然受到年輕一輩喜歡，但是不少話語無意間也刺傷民進黨的政治人物。因此幾年下來，柯文哲總是在市議會接受藍綠兩邊市議員的尖銳質詢。

然而，柯文哲也與中國大陸保持著不錯的關係，大陸官方也在某種程度上認可他的論述。若能善用這項特徵，除了吸引獨派選票，柯文哲對兩岸的發言與態度，也能一定程度吸引中間偏保守派的投票族群。

根據台北市政府統計，目前270萬人口中，有114萬20歲至50歲的青壯年族群，而這也是最支持柯文哲的人口。隨著三強鼎立的態勢展現，未來三邊要如何加強"兩岸城市交流"與"都市計劃"等論述，將會成為年底選戰核心。