台灣主教：教宗不會放棄台灣

圖片版權 EPA Image caption 台灣七人主教團赴梵蒂岡述職，邀請教宗方濟各明年訪問台灣

台灣七人主教團從梵蒂岡述職結束返台，主教團主席、台北區總主教洪山川表示，教宗方濟各承諾教廷不會放棄台灣。

洪山川表示，教宗對台灣和大陸的情況非常了解，也非常了解台灣30萬天主教徒的擔憂。

「教宗方濟各告訴我，台灣是教宗的羊群，教宗不會放棄任何羊群。教宗要我們也為中國祈禱。」

這是教宗方濟各在任期間台灣主教團首次赴梵蒂岡述職，上次台灣主教團到梵蒂岡述職是在10年前，當時還是教宗本篤十六世在任。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 位於台北市區內的教廷大使館

邀教宗訪台

台灣天主教會將於明年3月1日舉行全國聖體大會，洪山川透露這次與教宗見面也當面邀請教宗到訪台灣出席盛事。

他還向教宗表示，台灣是自由民主，充滿宗教自由的國家，和中國是不一樣的，中國不歡迎教宗，但台灣歡迎。

洪山川表示，海峽兩岸是「一個中國，一個台灣」，「彼此互不隸屬」。「如果一直強調台灣是中國的一部份，那要怎麼邀請教宗呢？難道他還要跟習近平打招呼才能來台灣？」

此前有傳聞說中國和梵蒂岡有希望就主教任命一事達成協議，也為雙方建交鋪平道路，但洪山川說，梵蒂岡方面告訴他們那些傳言都是假的。

金援外交

梵蒂岡是台灣目前全球19個邦交國中，唯一一個位於歐洲的邦交國。

與此同時，台灣位於太平洋的邦交國所羅門群島將在2023年舉辦太平洋運動會，向台灣提出資金援助要求。

台灣外交部長吳釗燮表示，如果台灣透過策略性融資幫助索國取得必要貸款，索國的還款能力應該沒有問題。

他說，這樣的協助方式不僅對友邦有利，對台灣建設團隊有利，對邦交也有利，是三贏的作法。