與台灣斷交 布基納法索是什麼樣的國家？

圖片版權 Reuters Image caption 台灣外交部的布基納法索國旗（右）

西非國家布基納法索宣佈和台灣斷交，但很多台灣人直到斷交的那一刻對布基納法索都不很了解。

位於西非的布基納法索（布吉納法索）為一內陸國家，全境位於撒哈拉沙漠南緣，北邊與馬里（馬利）和尼日爾（尼日）接壤，南邊與科特迪瓦（象牙海岸）、加納（迦納）、多哥和貝寧（貝南）等國相鄰。

全國國土面積達27萬平方公里，人口2000萬，人均GDP為644美元，排在世界國家發展的末端。

由於缺乏資源，許多人只能出國打工，布基納法索是周邊國家主要外來勞工輸出國。

與台灣關係

布基納法索1960年脫離法國獨立以來，1961年與台灣建交，但是在1973年斷交，隨後又在1994年復交至2018年斷交。

台灣前總統陳水扁和馬英九在任內都曾經分別訪問過布基納法索，布基納法索前總統孔波雷也多次訪問台灣。

圖片版權 AFP Image caption 馬英九2012年訪問布基納法索，布基納法索總統孔波雷到機場迎接

布基納法索宣佈和台灣斷交後，台灣邦交國只剩下18個，在非洲只剩下一個：斯威士蘭（史瓦帝尼，舊稱史瓦濟蘭）。

就在上個月，台灣總統蔡英文才剛剛訪問斯威士蘭，那是蔡英文2016年就任後首次的非洲訪問。

但當時沒有到布基納法索，因為布基納法索此前頻頻發生武裝動亂，局勢動蕩。

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 台灣總統蔡英文2018年4月訪問斯威士蘭，國王恩史瓦蒂三世以國禮迎接

2014年，長期執政的軍事強人孔波雷在連任4次總統之後計劃修改憲法延長任期，引發民眾大規模抗議，當年10月他被迫宣佈辭職下台。

2016年1月，布基納法索首都瓦加杜古一家供西方人居住的酒店遭到疑似伊斯蘭極端主義槍手的襲擊，造成23人死亡，至少150名人質獲救。

許多人不知道的是，中國是布基納法索驢皮的最大出口國，中國人用驢皮來製造傳統中藥阿膠，但驢皮需求急速上升，威脅驢的生存數量，布基納法索不得不禁止驢皮出口。