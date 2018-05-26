你問我答：為什麼年輕人生育意願低

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本周美國媒體說，中國最快將今年年內取消生育限制政策。如果靴子落地，這將是中國近40年來對計劃生育政策的最大改革。

在海內外都頗有爭議的"獨生子女"政策於2016年被正式取消，取而代之的是"二孩"政策。根據彭博社的報道，由於中國決策者擔心人口老齡化趨勢加劇，如今"二孩"政策也將退出歷史舞台。

取消一孩政策時，八零後們在社交媒體上表達自己是孤獨的一代。二孩政策推出後，中國國家統計局的數據顯示，年輕人的生育意願降低。

一孩的時代已經過去。二孩已經放開。三孩/四孩······又會是什麼樣？

住房、教育、生活成本的提高，也許都是擺在年輕人面前的大山。也許您並未想過結婚生子，也許對您來說還早的人生階段，如果生育限制取消，您覺得還有哪些問題需要解決？也許您正徘徊是否生兒育女，限制取消後，還有什麼問題困擾您嗎？ 歡迎跟我們留言分享。我們將選取部分留言邀請專家解答您的問題。

中國或廢計劃生育 專家稱不會帶來「嬰兒潮」