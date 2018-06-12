台灣看美朝峰會 關注台海未來局勢

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美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩在新加坡的歷史性會晤，在台灣也引起了高度關注，但美國在台協會新址落成搶走許多媒體版面。

台灣外交部表示，美朝元首高峰會對亞太區域的和平穩定具有重大意義。台灣身為區域內重要成員，高度肯定並支持美朝雙方透過理性對話降低韓半島及東亞區域緊張情勢所做的各項努力。

台灣外交部還表示，「台灣樂願與國際社會共同合作，致力促進區域的和平穩定與繁榮發展。」

南海和台海

除了官方的正式反應之外，也有專家和學者在媒體上發表分析和看法。

台灣《中央社》引述政治大學國際關係研中心研究員嚴震生說，美朝峰會對台灣的可能影響是東北亞如果未來趨向平靜，美國跟中國往後應該會著重南海議題，不會太快直接衝擊台灣。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正分析說，在兩岸關係沒制度化協商時，如果美國在南海議題上逼迫台灣表態，可能會讓台海議題更嚴峻。

國民黨籍新北市議員陳明義認為，朝鮮半島過去一直是亞洲的火藥庫，美朝峰會後兩岸或將成為「亞州唯一的火藥庫」，台灣原本的優勢可能遭到邊緣化。

圖片版權 AFP Image caption 台灣總統蔡英文和美國助理國務卿瑪麗·羅伊斯出席美國在台協會新館落成典禮

AIT新館落成

特朗普和金正恩峰會當天，也正好是美國在台協會新館落成的同一天，因此台灣許多媒體都將焦點放在美台關係。

嚴震生表示，在美國的《台灣旅行法》生效後，各界原本期待美國會派較高層級官員出席新館落成典禮，但最後是由國務院負責教育文化的助理國務卿瑪麗·羅伊斯出席。

他分析說，美方派瑪麗·羅伊斯出席，第一是不想在官員層級和主管事務方面刺激中國，讓美朝峰會節外生枝，第二是美國主管亞洲事務高級官員都在新加坡參與峰會，即使訪台官員層級沒有突破，也有非常好的理由。