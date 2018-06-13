蔡英文指中國單方面改變現狀 國台辦稱兩岸非朝美關係
台灣總統蔡英文表示，中國單方面改變現狀，壓迫航空公司改變台灣名稱，美方仗義執言，讓台灣人感受到美國的友誼。
蔡英文在總統府內接見美國在台協會主席莫健，兩人前一天共同出席美國在台協會新館落成。
她表示，中國最近一陣子在外交上對台灣的打擊，還有在台海頻繁的軍事動作，都顯示「他們在單方面地改變和平穩定的現狀，也讓區域的緊張情勢升高」。
她說，面對這樣挑戰，感謝美國等理念相近國家在國際場合對台灣支持，尤其當中國壓迫航空公司更改台灣名稱時，美方能仗義執言，讓台灣人民感受到美國的友誼。
不是籌碼
莫健表示，美國意識到台灣面臨的狀況非常特殊，也面臨越來越多的壓力，美國承諾會一起與台灣面對挑戰，幫助台灣維護和平穩定。
莫健在接受《中央社》專訪時表示，過去有聽過台灣被用來當成籌碼的說法，但美國不這麼認為。美國在台灣、在西太平洋地區有重要利益；美國也不認為美中關係、美台關係是零和遊戲。
他表示，美國不認為需要犧牲在台利益換取跟中國的合作，他相信美國政府這樣的想法並未改變。
他說，美國在台有重要利益，也會持續保護這些利益。他沒有看到美方會出賣台灣的跡象。
兩岸關係非朝美關係
與此同時，在特朗普和金正恩峰會之後，外界關注焦點也轉移到兩岸關係上面。
中國國台辦發言人馬曉光對此回答媒體詢問時表示，「台灣問題完全是中國內政，與朝（北韓）美關係性質截然不同。大陸和台灣同屬一個中國，兩岸關係不是國與國的關係。」
他還說，兩岸關係嚴重倒退，能否撥雲見日，「關鍵要看民進黨當局對待兩岸共同政治基礎的態度，盡早承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中，兩岸關係就能回到和平發展的正確方向。」
有評論認為，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理區域內包括台海風險等安全議題，但馬曉光表示，「這是一廂情願的「神邏輯」，是對國際形勢的重大誤判，也是對台灣民眾的蓄意誤導。」