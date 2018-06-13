蔡英文指中國單方面改變現狀 國台辦稱兩岸非朝美關係

圖片版權 Reuters Image caption 蔡英文在與美國在台協會主席莫健會面時表示中國在單方面改變現狀

台灣總統蔡英文表示，中國單方面改變現狀，壓迫航空公司改變台灣名稱，美方仗義執言，讓台灣人感受到美國的友誼。

蔡英文在總統府內接見美國在台協會主席莫健，兩人前一天共同出席美國在台協會新館落成。

她表示，中國最近一陣子在外交上對台灣的打擊，還有在台海頻繁的軍事動作，都顯示「他們在單方面地改變和平穩定的現狀，也讓區域的緊張情勢升高」。

她說，面對這樣挑戰，感謝美國等理念相近國家在國際場合對台灣支持，尤其當中國壓迫航空公司更改台灣名稱時，美方能仗義執言，讓台灣人民感受到美國的友誼。

不是籌碼

莫健表示，美國意識到台灣面臨的狀況非常特殊，也面臨越來越多的壓力，美國承諾會一起與台灣面對挑戰，幫助台灣維護和平穩定。

莫健在接受《中央社》專訪時表示，過去有聽過台灣被用來當成籌碼的說法，但美國不這麼認為。美國在台灣、在西太平洋地區有重要利益；美國也不認為美中關係、美台關係是零和遊戲。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國在台協會新館落成

他表示，美國不認為需要犧牲在台利益換取跟中國的合作，他相信美國政府這樣的想法並未改變。

他說，美國在台有重要利益，也會持續保護這些利益。他沒有看到美方會出賣台灣的跡象。

兩岸關係非朝美關係

與此同時，在特朗普和金正恩峰會之後，外界關注焦點也轉移到兩岸關係上面。

中國國台辦發言人馬曉光對此回答媒體詢問時表示，「台灣問題完全是中國內政，與朝（北韓）美關係性質截然不同。大陸和台灣同屬一個中國，兩岸關係不是國與國的關係。」

他還說，兩岸關係嚴重倒退，能否撥雲見日，「關鍵要看民進黨當局對待兩岸共同政治基礎的態度，盡早承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中，兩岸關係就能回到和平發展的正確方向。」

有評論認為，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，美國將更有餘裕管理區域內包括台海風險等安全議題，但馬曉光表示，「這是一廂情願的「神邏輯」，是對國際形勢的重大誤判，也是對台灣民眾的蓄意誤導。」