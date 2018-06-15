台灣來鴻：五星旗飄揚和國家認同錯亂

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在台灣，看到五星旗已經不是新鮮事，但公開懸掛五星旗，宣揚中華人民共和國的國家認同，卻讓本土社團看不下去，要求政府立法禁止。

與此同時，新黨人士王炳忠等人涉嫌為中國發展組織，物色吸收包括現、退役軍人和青年、學生等各階層人士，因違反國安法被起訴。

這背後說明的是，台灣經過兩蔣威權統治和政黨輪替，台灣主體意識提升之後，台灣人面臨到政治認同錯亂的問題。

一方面是年輕一代的台灣人被形容為「天然獨」，而那些不認同民進黨和台獨理念的統派人士則是大力反撲，甚至放棄中華民國「虛名」，改為效忠中華人民共和國。

認同錯亂

在兩蔣威權統治時期，台灣人接受到的國家觀念是「漢賊不兩立」，「反共復國」，台灣是「復興基地」，學校教的是中國大陸的歷史地理，台灣本土的歷史和地理知識卻是鮮少提及。

兩蔣下台以後，從李登輝的「兩國論」、陳水扁的「一邊一國」，馬英九的「不統、不獨、不武」，和蔡英文的「維持現狀」，台灣的主體意識已經有顯著的提升。

眼看著台灣離統一越來越遠，國民黨為了選票也不敢大聲喊統一，部分統派人士開始高高掛起五星旗，宣揚認同中華人民共和國，放棄了三民主統一中國的理念。

隨著中國經濟的崛起，發展機會增多，再加上「惠台31條」政策，更有少數台灣人「用腳投票」，移民中國當起了「脫台者」，成為中國公民。

公開效忠

但是在台灣公開懸掛五星旗，宣揚中華人民共和國，也讓一些人感覺有點「做過了頭」，一些本土社團甚至要求政府立法禁止。

台灣中部彰化縣一間寺廟被建築商人魏明仁改建為「中華人民共和國台灣省社會主義基地」，魏明仁接受台灣媒體採訪時透露，希望與中國人民共和國裏應外合，早日解放台灣，但他表示沒有和中國政府有任何實際接觸，純粹是個人自發的言論與行為。

但是本土社團台灣社表示，「懸掛五星旗」與「鼓吹中國併吞台灣」都不應該屬於言論自由的保障範圍，並呼籲政府確立敵我意識，加強國安。

台灣社還要求民進黨政府應該積極取締在台灣插五星旗以及協助北京政府併吞台灣的政黨團體與媒體。

圖片版權 CNA Image caption 王炳忠召開記者會駁斥涉及共諜案

共諜案

說巧不巧，就在本土社團呼籲取締親北京團體的同一天，台北地檢署就以涉嫌違反國安法而起訴了統派團體新黨的王炳忠、林明正、侯漢廷等三人。

台北地檢署調查指出，王炳忠等三人為中國籍男子周泓旭在台灣發展組織，物色吸收包括現、退役軍人和青年、學生等各階層人士。

王炳忠是新黨培養的青年軍，他2014年因為在太陽花學運中，反對佔領立法院學生，在場外聲嘶力竭大唱「中華民國頌」一炮而紅。

而周泓旭是中國留台畢業學生，2017年因違反國安法「為大陸地區黨務或其他公務機構發展組織未遂」罪被判處1年2月。

台北地檢署表示，王炳忠等人受中國國台辦政黨局及上海市對外聯絡辦公室指示，在台發展組織，而周泓旭負責向中國匯報工作，並協助提供王炳忠所需資金。

但王炳忠等人召開記者會，指責地檢署「羅織罪名」，「黑箱辦案」，並揚言「有種就公開審判」，「一切就等法庭見」。

從五星紅旗在台灣飄揚，到新黨人士涉及共諜案疑雲，都不斷地考驗著台灣人的認同意識，而兩岸之間的永恆話題，也再次搬上台面，引起關注。