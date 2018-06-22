西方不亮東方亮 美女經濟在中國方興未艾

圖片版權 Donald Kravitz/Getty Images Image caption "世界小姐"的"美國小姐"賽區宣佈，將取消比基尼泳裝亮相，評委不再單純考量參賽者的身材。

說到「世界小姐」選美比賽，人們會自然聯想到來自各國的靚女們身著比基尼泳裝或華麗晚裝裊娜登場，向觀眾和評委展示她們姣好艷麗的姿容與苗條健美的身段。但美國傳來的消息將或使這一切成為歷史。

「世界小姐」的「美國小姐」賽區宣佈，將撤銷比基尼泳裝亮相，也就是所謂的"沙灘美人"賽項，評委不再單純考量參賽者的身材；同時晚禮服賽項也將取消，取而代之的是要求參賽者任意選擇能最佳表現她們個人氣質和特點的服裝。

1989年當選的「美國小姐」格雷琴·卡爾森（ Gretchen Carlson ）即將就任美國小姐選美委員會主席。她說，評委們將更加注重參賽者的才智、個人激情和對擔任世界小姐意義和義務的理解。

前生今世

自上世紀50年代以來，五花八門的選美比賽成為一種獨有的女性表演和比賽在世界各地興起，其中以「世界小姐」（Miss World）和「環球小姐」（Miss Universe）比賽最為知名也規模最大。

「世界小姐」比賽源自英國，是1951年新年慶典活動的一部分，當時叫做「節日比基尼競賽」，後來被英國媒體冠名為「世界小姐」比賽，從此成為一年一度的國際選美比賽，參賽者也不止穿比基尼泳裝亮相，同時還增加了晚裝、才智和體育比賽，不過比基尼泳裝比賽仍然是比賽中人們最為看重的項目。

Image caption 世界小姐選美比賽有若干比賽項目，包括晚裝、比基尼泳裝、體育和才藝等。

至今「世界小姐」選美大賽已經在世界20多個國家舉辦了60多屆，並成為世界上頗有影響力的年度時尚盛典，並且選美比賽也越來越多地與世界和平、提升女性地位和權益，以及幫助饑餓兒童慈善活動結合起來。每年榮獲「世界小姐」頭銜的冠軍，將在該年度擔任選美親善大使，在世界各國巡迴進行文化和慈善宣傳活動。

不過，這種選美活動一直受到女權主義人士的批評，特別在歐美國家，人們對這種選美活動的興趣日益減少，不管這個活動怎樣與文化與慈善活動掛鉤，它的本質仍然是以展示女性身材和容貌美為宗旨。而主辦世界選美大賽的地點也越來越多地轉移到歐美以外的國家和地區。

「美女經濟」

自上世紀90年代以來，南非的太陽城曾多次舉辦「世界小姐」大賽，不僅為舉辦城市帶來巨大聲譽，而且帶來巨額經濟效益，被稱為「美女經濟」。

Image caption 南非太陽城和中國海南三亞市都多次主辦「世界小姐」大賽，提升城市知名度和經濟效益成為主要驅動力。

進入21世紀，曾經因服裝色彩單調而被西方人稱為「藍蟻國」的中國在經濟改革和開放20年後，風姿颯爽地登上「世界小姐」選美大賽舞台，並於2007年產生了第一位來自中國大陸的「世界小姐」—— 張梓林，2012年又一位中國姑娘於文霞在第62屆「世界小姐」決賽中奪冠。

然而，「世界小姐」選美大賽的比基尼泳裝和晚裝比賽絶對不會在中國引起爭議，因為「美女經濟」帶來的經濟效益可以使這類擔心忽略不計。

自2003年以來，「世界小姐」大賽的中國賽區大賽和總決賽多次在中國海南省風景如畫的三亞市舉辦，不僅提升了城市知名度，而且對三亞的旅遊業、房地產業，以及化妝品、時裝、珠寶、攝影器材等行業都產生巨大影響，這些所謂的美麗收入，為三亞經濟發展起到推波助瀾的作用。

甚至「世界小姐」大賽的國際主辦機構也認為， 中國的經濟發展已經使其成為世界關注的焦點，選擇在中國舉辦大賽是因為中國是一個有待開發的大市場， 有充裕的美麗消費能力和足夠實力的贊助商參與選美賽事，前景非常誘人。

圖片版權 STR/AFP/Getty Images Image caption 選美大賽在中國方興未艾，五花八門的選美比賽層出不窮。2004年中國舉辦了首屆「整容術後美女大賽」。

「泛美時代」

有學者稱，中國已經進入「泛美時代」。受經濟利益的驅動，在中國各類選美活動大行其道，層出不窮：「中國小姐」、「中華小姐」、「全國校花大賽」、「中國旅遊小姐大賽」、「時尚小姐」、「新絲路小姐」、「網絡小姐」等，林林總總，五花八門。

雖然在西方，選美比賽已經被視為過時和陳舊，是昔日女性玩偶觀念的殘餘，逐漸受到冷落，但在中國卻仍然被視為促進經濟的積極活動。人們更重視的是「美女經濟」帶來的收益。

這些年來，中國經濟發展和人民收入增加之後，中國人在時尚、服裝、化妝品和美容手術方面的消費日益增加，越來越多的中國人更加關注國際時尚潮流變化，而"世界小姐"這類的國際選美大賽對中國人消費觀念所產生的影響顯而易見。有經濟學者認為，選美活動帶動了周邊產業發展，而培養參賽選手的氣質與修養亦促進了文化產業。

「美麗」已經成為一種追逐利潤的資源，取消比基尼和晚裝？應當多多益善才好。