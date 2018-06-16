現場手記：世界杯裏面的三個俄羅斯

Image caption 聖彼得堡市中心的主要景點和交匯處都新樹立起用英語和俄語寫的指示牌。

"我們希望向世人展示真實的俄羅斯，你到處走走看看，就會發現其實我們非常友善好客。"聖彼得堡球場大學生志願者奧爾加對我說。

世界杯開賽幾天以來，聖彼得堡都是少見的溫暖和藍天，球場周圍乃至市中心都可以見到本地和各國球迷喜悅的身影，幾乎忘記俄羅斯正受到西方的經濟制裁。

普京希望借著世界杯提升俄羅斯的國際地位，而西方政府則與克林姆林宮針鋒相對。本屆世界杯的足球內含NFC芯片，但最新科技的皮球外面，依然披上了一層隱形的政治外衣。

這個世界上有三個俄羅斯：西方媒體下的、俄國媒體下的、日常生活下的。到底哪個才是真正的俄羅斯？

球場內外的俄羅斯

聖彼得堡是11個世界杯主辦城市之一，也是俄羅斯第二大城市，多項美化市容的建設都趕在世界杯開幕前竣工。位於市中心的莫斯科中央火車站外牆粉飾一新，車站廣場過去被違章停車佔據，如今被整齊地劃分為收費停車場。

身穿天藍色制服的志願者幾乎五步一崗，引導那些乘火車從莫斯科到來的球迷如何前往球場。當局為了連接新體育場，專門填海造地把地鐵3號線延伸兩站，直接通到體育館前。不過世界杯官方小冊子的地圖竟然依然顯示該處為芬蘭灣，並沒有包括新增的兩個地鐵站，顯然忘了更新。

星期五在聖彼得堡的第一場比賽是伊朗對摩洛哥，全新的地鐵站依然散發著新油漆的味道，一走出閘口，嶄新的球場就展現在球迷的面前。眾人揮舞著各自的國旗興致勃勃地走向體育館入口，沿路還不時與對方或者其他國家的球迷合影自拍。

體育館外更像是一場嘉年華，一批來自慕尼黑的球迷穿著德國國家隊球衣，身披伊朗和摩洛哥國旗，他們不約而同說："政治歸政治，我們是來欣賞足球藝術的！"中國並沒有打入世界杯，但是我依然遇到很多中國球迷，他們說是來感受世界杯的氣氛。

國際足協在11個主辦城市的市中心設置了"球迷區"，用巨大屏幕直播每一場賽事，免費讓市民分享場內歡慶氛圍。我在聖彼得堡觀賞了葡萄牙對西班牙的比賽，現場觀眾大部分是本地人，大家關注的是球賽的精彩與否，當羅納爾多進球時，全場一同歡呼，當他沒踢好時，全場一同喝倒彩，絶對稱得上客觀持平。

媒體偏見下的俄羅斯

公正客觀，是每個記者應該遵守的最高原則，然而俄國媒體和西方媒體對俄羅斯世界杯卻有著截然不同的報道取向，從而描繪了兩個幾乎相反的國度。

Image caption 大會志願者與德國球迷自拍合影。

在俄羅斯，絶大部分的媒體不是被政府控制就是由親克林姆林宮的商人持有，可以想像，報道的選材自然是弘揚"主旋律"。官方電視台"今日俄羅斯"指出，國家隊在開幕式大勝沙特之後，世界各地的球迷在莫斯科街頭一同慶賀，彷如一個盛大的派對。

官方報紙《俄羅斯報》說，在著名黑海度假聖地索契，球迷在觀看晚上的比賽之前抓緊機會享受陽光與海灘。該報另一條主打新聞是，由於住宿牀位不夠，薩馬拉市政府將破例允許哥倫比亞球迷自帶帳篷在海灘安營扎寨。即使是自由派的報紙Kommersant，報道的也是兒童足球友誼項目論壇的召開。

與俄國媒體形成巨大反差的是歐美媒體的負面報道。右翼的美國福克斯電視台說，俄羅斯主辦城市在世界杯開賽前對流浪狗大開殺戒。以報道科技新聞為主的WIRED雜誌提醒球迷最好不要帶筆記本電腦到俄羅斯，以防被黑客入侵。《華盛頓郵報》標題是："不要讓世界杯蒙蔽了俄羅斯的大規模腐敗"。自由派新興網絡媒體Vox則專題探討俄羅斯同性戀和變性人的權益問題。

俄羅斯國家杜馬共產黨議員塔瑪拉·普萊妮娃日前接受莫斯科一家電台採訪時建議，世界杯期間本國女性不要與非白人外國男性發生性關係。本地媒體沒怎麼注意，這條消息反倒頓時成為BBC和《衛報》等歐美主流媒體的頭條。

且不論共產黨如今在俄羅斯的政治舞台早被邊緣化，我在聖彼得堡街頭隨機問了一些普通民眾，很多人以前從來沒有聽說過普萊妮娃，她反倒因為這番言論而一夜成名，俄羅斯社交媒體上支持和反對她的意見激烈交鋒。然而西方媒體大標題一寫，給外人的印象是俄羅斯人都這麼想的。

西方媒體和俄羅斯媒體的報道內容都不是"假新聞"，但選題卻都十分片面，也就是新聞學所說的"媒體偏見"。如果只偏看其一方的報道，自然會對俄羅斯產生兩種截然不同的印象。

政治與足球

俄羅斯最主要的電視台"第一頻道"一名評論員指出，西方媒體似乎是拿著放大鏡努力挖掘任何負面的消息，等著看俄羅斯出醜。而官方電視台"今日俄羅斯"則以嘲弄的語調指出，世界杯已經開鑼，有些傻子還以為這是關於足球，但政客們都心知肚明，在政治上奪分，比在球場上進球更重要。

Image caption 通往聖彼得堡球場外的大馬路被封，防止卡車恐襲。

事實上，克里姆林宮對11個主辦比賽城市的選擇就顯露出政治用心，加裏寧格勒是一塊"飛地"，被波蘭和立陶宛包圍，是插在北約的一枚釘子。頓河畔羅斯托夫緊挨著烏克蘭東部、被親俄分離分子佔據的地區，距離被俄國吞併的克里米亞不遠。這種彰顯主權、向對手叫板的心機不言而喻。

普京花巨資承辦世界杯自然有他的政治考慮，除了希望讓俄羅斯在國際上站起來，同時也欲鞏固自己在國內的政治地位，但是西方似乎並不賣他的賬。

世界杯開幕前一晚在紅場舉行的露天音樂會，聚集了俄國頂尖的鋼琴家、歌唱家，然而到場觀賞的外國元首卻只有阿美尼亞、阿塞拜疆、玻利維亞等。電視畫面所見，悠揚的歌聲，更突顯普京的落寞，靜靜地坐者看畢整個3小時的表演。

而出席開幕儀式的，除了上述國家，只有白俄羅斯，盧旺達，黎巴嫩，朝鮮、亞美尼亞和中亞國家等地的領導人和代表。西方大國沒有一個給面子，普京心裏可能並不好受，但應該也不覺得意外。

世界杯才剛開始，普京的大國願望是否可以成真？世界杯期間到來觀賽的各國球迷回國後能否把自己的親身體驗傳播開來，讓其他人了解西方主流媒體鏡頭以外的另一個俄羅斯？這一切還有待觀察。

但是從我在BBC報道國際新聞十幾年的經驗來看，盛事過後，大家往往還是會回到老樣子，用英語慣用的說法就是"照常營業"（business as usual）。除非普京與西方的關係突飛猛進，否則在可見的將來，依然會有三個俄羅斯。