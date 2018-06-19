台灣政府表態反擊中國施壓 朝野民間反響強烈

圖片版權 AFP Image caption 日本航空更改售票網站上台灣的名稱

中國政府要求國際航空公司在網站上將台灣地名加注為中國台灣，台灣政府現在首次表態透露反擊措施。

台灣國安會秘書長李大維在台北接受英國《金融時報》採訪時表示，「我們會告訴民眾，那些航空公司向中國屈服，你們可以選擇（要不要搭乘那些航空公司）。」

李大維還說，對北京「過分的」挑釁行為，台灣政府的反制措施還可以包括對那些將台灣標示為中國台灣的航空公司採取法律行動。

但他表示，法律行動會是一個非常複雜的程序，而且「可能會耗時二至三年」才能取得法庭裁決。

「但這是我們開始反擊的一個信號，我們不會坐著不動。」

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣國安會秘書長李大維的談話引起軒然大波（資料照片）

一片噓聲

李大維此番言論被解讀為鼓勵台灣民眾抵制那些將台灣改名為中國台灣的航空公司。消息一出，在台灣引起巨大反應。

民進黨立委羅致政認為，如果把航空公司當作抵制對象，不但找錯對象，還會讓北京當局在旁笑看台灣跟這些企業對抗跟緊張，搞得兩敗俱傷，漁翁得利。

國民黨團立委江啟臣則表示，拉高雙方對抗態勢，也會傷害兩岸交往的可能性，兩岸當局都該有所節制，避免事情走向雙方都不樂見的反方向。

台灣知名入口網站Yahoo奇摩則發起網絡民調，詢問網友是否會響應政府「拒搭矮化台灣的航空公司」。

截至當地時間19日下午三點，已經有超過5900人投票，其中73.9%的網友表示「不會響應」。

圖片版權 CNA Image caption 台灣外交部發言人李憲章澄清政府沒有鼓勵民眾拒搭更改台灣名稱的航空公司

「假新聞？」

台灣政府高官被視作帶頭鼓勵民眾抵制更改台灣名稱的航空公司引來朝野批評，外交部趕緊出面「滅火」。

台灣外交部發言人李憲章澄清，國安會秘書長李大維受訪時並沒有呼籲國人拒搭。

他說，李大維的採訪字裏行間並沒有提到「拒搭」或「抵制」的字眼，只是強調「尊重民眾有自主的選擇權利」。

但有媒體提問，《金融時報》將李大維的談話解讀為台灣政府鼓勵國民抵制這些航空公司，難道是「假新聞」嗎？

李憲章對此回答，「我沒有辦法做評論。」

李憲章說，「外交部人員出國，原則上還是以搭乘我們國籍航空公司為最優先考慮。」