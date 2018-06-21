2018世界杯：台灣足球的四年一度人來瘋

Image caption 日本在世界杯首戰踢贏哥倫比亞，球迷在大阪當地慶祝，吸引許多兩岸三地的足球迷討論

俄羅斯世界杯足球賽熱鬧開踢，這場匯聚全世界超過32億人口收視的超級盛會，無疑是人類史上最受歡迎的運動杯賽。不過四年一度的世界杯足球賽開踢，對於台灣人來說，恐怕是有股既熟悉又陌生的感覺。

台灣人本身對足球不熱衷，但是對世界杯，仍喜歡跟著風潮收看。因此到了世界杯開踢前，便有一股四年一次的"惡補潮"。好比這四年來，哪位足球員最值得被關注、哪位球員是"技巧又高顏值也高"，甚至"何謂越位"等等的足球規則，很多台灣人都要重新"入門"。

當然也有不少台灣人在世界杯結束後，變成真正的足球迷。在這幾年，不少電視台也引進英超、德甲與歐冠賽事，讓台灣球迷可以收看歐洲足球。只是就比例而言，台灣足球迷仍是相當少，賽事的收視率也都普遍不理想。

就連每年都會舉辦的亞冠杯賽，亞洲各國足球聯賽的菁英球會齊聚一堂，但台灣因為沒有職業聯賽，對於亞冠杯賽極為陌生。在全亞洲陷入足球狂熱之時，台灣也沒參與，不只是政治上，連足球運動上，台灣都好似局外人般的被"邊緣化"。

就在日本首場比賽以2比1力克南美強豪哥倫比亞後，亞洲球隊的表現再度被台灣球迷拿出來討論。不少球迷也自發性地認為，期盼自己國家的足球隊，有天也能站在世界舞台與各國強隊較勁。

圖片版權 CTFA Image caption 台灣的中華民國代表隊，近年來不斷加入"外籍新血"，讓實力也逐漸提升

代表隊實力如何？

但若提到台灣代表隊實力，確實在近來，台灣迎來相當不錯的巔峰期。根據國際足總資料，5月時台灣代表隊為全世界121名，是歷史上有排名公布以來最好的成績。

原先在2014年時，他們仍一度滑倒182名，約與澳門代表隊相差無幾。這一兩年台灣在英格蘭籍主帥帶領下，國際賽靠著連勝菲律賓、東帝汶與新加坡等國，慢慢爬到現在的位置。

大幅進步的主要原因，在這幾年來，官方採取與早年日本、還有香港類似的政策，積極歸化外籍球員為台灣籍。從2011年起的陳昌源（比利時）、再來是朱恩樂（土耳其）與殷亞吉（西班牙）、再到近年來的周定洋與沈子貴（同為英格蘭）等，這批華裔或外籍的戰力，瞬間讓台灣實力增長。

加上台灣當地已有不少好手，如陳柏良（杭州綠城）、陳浩瑋與溫智豪（同為北京北控）效力中國聯賽，整體都讓台灣代表隊實力逐漸上升。然而，在6月的友誼賽中，台灣再度連敗給印度、新西蘭（台灣稱紐西蘭）與肯尼亞（台灣稱肯亞）等隊。面對下一級別的球隊該如何應對，成為台灣足球的新課題。

圖片版權 CTFA Image caption 台灣代表隊在6月面對肯尼亞等國三連敗，讓台灣足球出現下一階段的課題

足球在台"邊緣化"

只是殘酷地說，足球雖然在全世界深受歡迎，但在台灣社會依舊是被"邊緣化"的運動。在過去的歷史與教育下，台灣年輕一輩多半喜愛棒球與籃球，棒球更被台灣官方稱為"國球"，縱使官方只有在棒球得名時才會突然高調反應。

然而，追溯台灣的足球歷史，其實在日本統治時代就已經有教授足球，當時不少學校也設有足球隊。1938年時，來自台灣的高中球隊首次在日本本土參加杯賽。

而當時在大陸的中華民國，也於1924年在"首都"南京成立"中華全國體育協進會"，並舉辦30多支隊伍參與的足球聯賽。隨著國共內戰後，國民黨遷移台灣，仍參與1954年亞洲足聯的創立。

就在1971年，"中華民國"被迫退出聯合國，當時的中華足協一度被迫退出亞洲足聯，轉入大洋洲足協。加上台灣的棒球運動在隨後又屢屢在國外得名，讓國民黨當局順勢大力推行棒球"穩定民心"。雖然一度在各級學校廣設足球練習草地，但足球終究沒有被推行起來。

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 嚴震生認為，蔡英文4月出席史瓦蒂尼建國大典，若能讓足球代表隊進行友誼賽，會更具歷史意義

新南向"足球外交"

就在2002年，非洲的塞內加爾首次在日韓世界杯參賽，獲得八強的好成績。當時塞內加爾仍是台灣邦交國，總統陳水扁興致一來，就將塞國的代表隊邀來台灣接見，在記者會上捧著一顆足球，大聲喊著"2002年是台灣足球元年"。

但在16年過去後，台灣基層足球幾乎仍是原地踏步，讓不少球迷在每屆世界杯開踢時，就拿"今年是足球元年"來當笑話。隨著昔日友邦塞內加爾、哥斯達黎加離去，就連斷交的巴拿馬也首次踢進世界杯，台灣在世界外交被邊緣化外，足球熱潮也毫無疑問地被邊緣化。

台灣總統蔡英文在4月出訪非洲"唯一友邦"史瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭），當時是為了國王50歲、斯國獨立50年與建交50年。當時政治大學國際關係研究中心研究員、非洲專家嚴震生就向BBC中文表示："在這三個50的紀念時刻，台灣與斯國沒有來場足球友誼賽真的是很可惜"。

原因在於，足球最能拉近國與國之間的友誼，斯國世界排名134名，與台灣121名相差不遠，不至於有大比分輸球的窘境。甚至當時尚未斷交的布基納法索（世界52名）等，都是台灣可以互相切磋的對象，台灣援助基礎足球建設，換取對方足球合作等，讓嚴震生大嘆台灣失去機會。

而現在蔡政府推動"新南向政策"，同樣是個好機會能讓台灣與東南亞各國進行足球交流，將來台灣若能發展足球職業聯賽，也可大量聘用東南亞，泰國、越南等國腳來效力。

但在台灣政府外交處境漸被中國邊緣化，又忙於自身內政改革之餘，想要對足球運動表達關愛依舊困難。縱使有著許多"體育振興計劃"，編列大筆預算想帶動足球，但在欠缺積極配套與實施步驟之餘，世界杯依舊是台灣人四年一度的人來瘋，台灣足球界短暫一個月美好的黃粱夢。