英國皇家賽馬會：貴族的奢華聚會

圖片版權 Steve Parsons Image caption 阿斯科特皇家賽馬會是英國每年夏天最令人矚目的社交盛事之一。

每年6月的第三周，不管你喜不喜歡賽馬都會被英國一年一度盛大的阿斯科特皇家賽馬會（ Royal Astcot）所吸引。 這不僅是英國夏季最引人矚目的社交活動之一，同時也吸引了世界各地體育界和時尚界的關注。

就像英國的很多傳統和活動都能夠數百年生生不息流傳下來，阿斯科特賽馬會已經有300多年歷史了。1711年，當時酷愛賽馬活動的英國安妮女王策馬出遊，在離溫莎城堡不太遠的伯克郡阿斯科特小鎮發現了一片寬闊的綠地，那裏風景秀麗，環境優雅，於是她提供了100枚金幣的獎金，在阿斯科特舉辦了第一屆賽馬會，這就是阿斯科特賽馬會的源頭。

皇家桂冠

由於阿斯科特賽馬會與英國王室的緊密聯繫 － 不光王室成員蒞臨，女王伊麗莎白二世會親自給獲勝者頒發獎杯 － 於是這個賽馬會被冠以"皇家"頭銜。當今英女王不僅自己就是一位騎馬好手，而且喜愛賽馬、賭馬，除了2005年賽馬場大修，英女王年年出席阿斯科特賽馬會。

圖片版權 PA Image caption 1978年英女王伊麗莎白二世與母親一同出席阿斯科特賽馬會。

而說到皇家賽馬會的獎金，與當年安妮女王的100枚金幣相比，2018年的阿斯科特皇家賽馬會的獎金已經超過700萬英鎊。

阿斯科特皇家賽馬會不僅是世界專業賽馬盛會，而且是英國夏季最重要的社交盛事，歷史上曾經是英國上流社會一年一度的奢華聚會，在英國電影《窈窕淑女》中可見一瞥。

Image caption 今年阿斯科特賽馬會獎金已高達700萬英鎊。

爭奇斗妍

有趣的是，這個專業賽馬會更以盛裝與時尚而出名，一直是名媛貴婦們的秀場，而男士們的服裝雖然幾百年來已經約定俗成變化不大，但是，阿斯科特皇家賽馬會一定是英國紳士的天下，紳士晨禮服和黑色或灰色高禮帽是出席皇家賽馬會的男士標配。

賽馬會的門票可能不算貴，但是出席賽馬會的行頭可不容小覷。阿斯科特皇家賽馬會有嚴格的著裝要求（Dress Code），雖然在不同的觀賽區著裝要求嚴寬不一，但總的來說，女士一般著裙裝，裙長必須到達或超過膝蓋，今年嚴格不許裸肩，但可以著褲裝，褲長必須遮住腳踝。所有女士必須戴帽子或直徑超過10厘米的頭飾。女士們絶對不會在意這些嚴格著裝要求，很多女士半年前就開始興致勃勃地著手凖備。有統計顯示，賽馬會每年給英國時尚界帶來3000 多萬英鎊的收入。如果你幸運地買到了門票，但沒有嚴格按照著裝要求著裝，那對不起，你會被攔在場外。

圖片版權 DANIEL LEAL-OLIVAS Image caption 今年的阿斯科特皇家賽馬會女士帽子的主題似乎是鮮花。

圖片版權 Reuters Image caption 帽不驚人，不罷休！

圖片版權 Getty Images Image caption 這位別出心裁的女士把倫敦戴到了頭上！

"賽帽會"

五天的賽馬會期間，第三天或許最艷麗多彩，這天是 Ladies' Day （女士日）,有人會將這天戲稱為"賽帽會"！

女士們像孔雀開屏，爭奇斗妍，五花八門、造型各異、別出心裁的帽子，令人賞心悅目或大跌眼球。每年的阿斯科特賽馬會，女士帽子還有不同的主題，今年的主題思路是花和羽毛。而不少英國人對女王的帽子感到癡迷，甚至每年女王出席皇家賽馬會時會戴什麼顏色的帽子，都有人下注！

圖片版權 Chris Jackson Image caption 王室新娘梅根王妃和哈里王子成為皇家賽馬會上的一道風景。

說到時裝，英國王室裏的年輕女性更是賽馬會上的明星。剛嫁入王室的哈里王子的新娘梅根王妃 － 薩塞克斯公爵夫人成為人們注目的新亮點。賽馬會的第一天，梅根與哈里王子一起陪同女王出席。她一襲白色紀梵希（ Givenchy ）裙裝，頭戴著名英國女帽設計師菲利普•崔西（Philip Treacy）為之相配的黑白相間的帽子，優雅大方，使這位第一次來到阿斯科特皇家賽馬會的王妃立即成為人們聚焦的亮點。

圖片版權 Reuters Image caption 女王出席皇家賽馬會的帽子顏色也會有人下注賭一把。

不過，女王一身清新雅緻的淡黃禮服，佩著藍花的同色女帽，永遠是觀眾和攝影師的焦點所在。

今年的阿斯科特皇家賽馬會從6月19日開始，到23日結束。