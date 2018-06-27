「戀愛島」真人秀：比基尼和短褲暴露出的英國社會現象

圖片版權 ITV Image caption 2018戀愛島：第一批進入戀愛島別墅的「島民」包括健身教練，空服員，急診室醫生、模特、劇院演員和知名演員的女兒

陽光、泳池、俊男、美女、比基尼和六塊肌……英國最新一季電視真人秀「戀愛島」（Love Island）創下收視高峰，也對英國社會文化提出幾點值得反思的問題。

「戀愛島」是一檔約會真人秀，11位單身男女在近兩個月的節目播映時間，住進地中海馬略卡島上的一棟豪華別墅裏，與外界隔離。

這些參加者被稱為「島民」，他們在戀愛島別墅裏隨時有鏡頭對著他們，一舉一動和談話聲音都被拍攝記錄，經過製作剪接後在英國時間每天晚上九點在ITV2頻道播放。

在進入別墅的第一天，每位島民就必須要挑一位彼此喜歡的人「配對」（couple up），在彼此不認識的情況下，只能憑外表和短短幾句話的「第一印象」配對。

圖片版權 ITV Image caption Love Island真人秀充滿俊男和美女，比基尼和短褲等賞心悅目的畫面

在節目播映期間，島民們還有更多機會「重新配對」（recoupling），如果雙方同意可以選擇維持配對關係，或者也可以拆伙，選擇其他對象。

要爭取繼續留在島上，島民們就必須要兩兩配對，每次的重新配對活動結束後，沒有配對成功的單身者就遭到淘汰，離開戀愛島別墅。

隨著節目進行，戀愛島別墅也會引進新的島民加入，並與已配對的島民互動，看看能不能激蕩出新的火花。

戀愛島的觀眾也可以透過公眾投票支持自己心目中認為最為適配的一對男女，節目最後一周公眾投票將選出優勝者，贏得「比賽」，獲得五萬英鎊獎金。

一見面就上牀

第一次看這個真人秀節目的觀眾可能會對於英國人，尤其是現在的英國年輕人，對交友，愛情和性關係的開放態度感到吃驚。

圖片版權 ITV Image caption 2018戀愛島：開放式寢室，成功配對的島民同牀共寢

進入戀愛島別墅的第一天，島民就必須選擇對象配對，女選男，男選女，配對成功者當天晚上立刻同牀共寢，雖然沒有發生親密關係，但彼此零距離接觸，一點隱私空間都沒有。

在測試每對男女對彼此了解程度的小遊戲裏，島民們也被問到配對對象曾經有多少名性伴侶，22歲的Adam承認自己性伴侶人數超過200名，他的配對對象Zara明顯感到不悅，並不能理解才22歲的人怎麼會有那麼多性伴侶。

就連2017戀愛島的最終贏家Amber也認為英國現在的年輕人性觀念太過隨意，但是她自己也曾經在去年的戀愛島節目裏和配對的男生發生性關係，對此她也表示電視真人秀在一定程度上影響了年輕人對性的態度和觀念。

敢愛敢恨、速戰速決

除了英國年輕人對交友和性觀念的開放態度令人吃驚之外，他們對感情的喜新厭舊，或是更換伴侶的速度也超過你我的想像，追求愛情不顧一切的做法也引起許多爭議。

圖片版權 ITV Image caption 2018戀愛島：從開始到現在，一直都在一起的Dani（左）和Jack

舉例來說，上周才加入戀愛島別墅的20歲女孩Ellie，在重新配對活動中獲得Alex的青睞，但短短不到幾天之後她就向Alex表白自己對他已經失去興趣。

Alex內心頗感受傷，並指控Ellie在玩愛情遊戲，故意讓Alex誤以為她對自己有好感而選擇她配對，目的是確保她自己繼續留在別墅的機會，兩人大吵一架，當晚Alex一個人睡沙發。

另外一位女孩Megan也向和自己配對的男生Eyal表示兩人除了「性」以外沒有任何共同點，兩人分手後，Eyal也睡到沙發上，Megan第二天立刻向另一位男生Wes表白，導致Wes和自己配對的Laura大吵一架分手。

Megan的行為說好聽一點是追求愛情，敢愛敢恨，但也有人罵她是第三者，搶男人等等難聽的話，不管怎麼說，這也反映出英國時下年輕人對感情的一種態度。

比牛津劍橋還難進

另外一個戀愛島引發的現象也受到關注，那就是想要進入戀愛島別墅，雖不至於難於上青天，但卻的確比進入牛津劍橋還難。

圖片版權 ITV Image caption 2018戀愛島：27歲Alex是一位急診室醫生

消息指出，今年申請參加戀愛島節目的人數比牛津和劍橋大學加起來的申請人數還要更多。

這也許並不完全讓人驚訝，ITV電視台表示，今年有85,000人申請參加戀愛島節目，如果以節目第一批11名島民來計算，「錄取率」大約是8,000分之一。

隨著節目進行會有更多新的島民加入，去年節目一共有32人住進了戀愛島別墅，如果今年節目最終也是32人的話，「錄取率」提高到大約2,656分之一。

而牛津大學2017年一共收到19,938申請本科課程，3,771人獲得入學許可，錄取率五分之一。劍橋大學也有17,189人申請本科課程，一共發出4,485入學許可，錄取率四分之一。

英國年輕人爭相要上電視真人秀，但卻不願意下苦功讀書研究，也說明了英國社會的價值觀。

有很大一部分的年輕人認為上電視真人秀成為名人，名利雙收，就是成功的捷徑，比辛苦讀大學到最後卻積欠巨額學費貸款，而且還不一定能找到工作，要輕鬆而且容易得多。

諷刺的是，上述這種說法在現在的英國社會有一定程度的真實性。

創傷後心理輔導

戀愛島真人秀吸引人的一個關鍵就是節目中的「配對」和「重新配對」，男女島民都有機會重新選擇新的對象。

圖片版權 ITV Image caption 2018戀愛島：22歲的Adam在重新配對的過程中遭到網友批評

在戀愛島上，「移情別戀」不是問題，但如何理智成熟的、不傷害彼此感情、在尊重雙方的情況下，結束現有關係並建立新的關係，就是島民們面對的一大考驗。

當然年輕氣盛、血氣方剛的年輕人是不會考慮那麼多的，因此在配對和重新配對的過程中也引發了諸如欺凌、吵架、心理傷害，甚至是虐待等情況。

協助婦女組織「Women's Aid」出面呼籲人們正視感情關係當中的不健康行為，並對「家庭暴力」挺身而出，不要做沉默的受害者。

壓力帶來的憂鬱

就在2018戀愛島熱播的同時，2016年戀愛島參加者Sophie Gradon被發現死於家中，警方已經排除他殺可能性。

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Sophie是2009年的英國小姐，2016年參加完戀愛島節目後，多次表達自己被憂鬱和焦慮等心理問題所苦惱。

有人問她會不會建議別人申請參加戀愛島節目，她坦白回答：如果你有憂鬱和焦慮等情緒問題的話，就不建議你參加，因為那是一個非常艱難，充滿考驗的環境。

在2016戀愛島真人秀中和Sophie成為好朋友的另一位島民Malin就表示，電視真人秀明星在離開節目之後需要更多的心理輔導和照顧。

畢竟，電視真人秀的光鮮亮麗和名人效應，讓許多觀眾，尤其是年輕人，忘記了真人秀背後許多人看不到的真相，這也是人們普遍忽略的真人秀的缺點。