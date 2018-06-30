從韓國看台灣：徵兵好還是募兵好

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣兵役制度近年來出現很大的改變

韓國憲法法庭宣判，良心拒服兵役者必須坐牢並未違憲，但政府必須修改兵役法，提供良心拒服兵役者其他形式的替代役方案。

同樣在亞洲的台灣也實施兵役法，但不同的是，台灣的兵役制度近年來出現很大的改變，並且從2000年開始就有替代役方案。

台灣的兵役制度從早期的義務役（徵兵制），近年來逐漸轉變成義務役和志願役（募兵制）並用的制度。

但不論兵役制度如何改變，以及是否有替代役制度，當不當兵，要如何當兵，在台灣也一直是一個熱門話題。

徵兵轉募兵

國民黨政府早期在台灣的兵役政策是軍官、士官以志願報考為主，而士兵則以屆齡徵集而來。

圖片版權 Reuters Image caption 台灣軍校畢業生歡迎總統蔡英文參加畢業典禮

但隨著軍隊編製精簡加上兵員過多，義務役士兵的役期逐漸從3年縮短為2年，2000年後，2年役期更逐年遞減，至2008年義務役士兵只需服役1年。

最新的情況是，從2018年起，台灣兵役進入全面募兵制，義務役男子只需要接受4個月的軍事訓練。

反對者認為，近20年來兵役法的改革是兩黨討好選民的結果，一切都是為了爭取選票，犧牲了台灣的國防和安全。

反對和擔憂

台灣實施募兵制雖然獲得多數年輕人支持，但曾經擔任美國國務院亞太副助卿的柯慶生（Thomas Christensen）卻對此提出警告。

據台灣《中央社》報道，柯慶生在近日一場美國智庫座談會上表示，台灣改為全募兵制會導致軍隊更小、更昂貴，也不符合台灣的戰略。

他表示，擔心台灣在軍事方面沒有做好充分凖備，無法遏阻中國大陸可能以武力威迫台灣。

柯慶生表示，他希望台灣能將這個募兵制視為一項實驗，之後回到傳統的徵兵制度。

替代役

撇開徵兵制和募兵制的爭論，台灣近年來引進的替代役，爭議也不少。

圖片版權 Reuters Image caption 台灣政府希望能吸引更多年輕人報考軍校

替代役當初推動的目的就是配合實施募兵制來消化過多的兵員，讓義務役男子分配到警政、消防、醫療和其他政府單位擔任公共服務工作。

除了上述的一般替代役之外，後來又陸續推出研發替代役和產業替代役，民間企業（包括鍋貼店）也可以提出員額需求申請。

但產業替代役制度也引發諸多批評，並被笑稱是「鍋貼役」，指責政府充當人力中介公司，圖利廠商，義務役男子淪為廉價勞工。

隨著台灣進入全募兵制之後，替代役人數也將隨之縮減，未來只有出於家庭和宗教因素才能申請替代役，其餘義務役男子一律接受4個月的軍事訓練。

從台灣的兵役制度改革來看，韓國要解決良心拒服兵役者的問題，恐怕並非單純引進替代役就能夠做得到。