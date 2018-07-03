建議蔡英文申辦世界杯 阿扁遭網友搞笑調侃

圖片版權 Getty Images Image caption 陳水扁建議台灣申辦世界杯足球賽引發網友熱議

世界杯熱潮燒到台灣，前總統陳水扁建議蔡英文政府申辦世界杯足球賽有助連任，引發足球比賽之外的一陣熱議。

但陳水扁自己在任內也開出過「足球支票」，誓言要發展台灣足球運動，但支票至今都尚未兌現，也導致網友酸文諷刺和訕笑。

陳水扁在臉書上化身勇哥和勇弟一問一答表示，下一屆FIFA世界杯由卡塔爾（卡達）舉辦，而卡塔爾過去從來未曾踢進世界杯足球賽決賽圈。

他表示，面積只有台灣1/3，人口不到台灣1/10的中東小國卡塔爾都可以申辦世界杯足球賽，台灣也能嗎？！

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年，台灣代表隊在對陣泰國隊上慶祝進球

「有助連任」

目前仍是保外就醫的陳水扁為什麼突然會建議蔡英文政府申辦世界杯足球賽呢？難道他也是鐵桿球迷陷入世界杯足球賽的瘋狂熱潮？

如果是這麼想你可能就誤會了，這一切還是跟台灣年底的選舉和2020年總統大選脫不了關係。

陳水扁表示，他2006年對剛剛當選的高雄市長陳菊說，辦好高雄世運，是連任的最大保證。結果，高雄世運成功，也將陳菊的聲望推上高峰。

陳水扁也跟台北市長柯文哲說過，辦好台北世大運，是連任成功的一半。現在，他也以同樣的話建議蔡英文，申辦世界杯有助連任。

圖片版權 CTFA Image caption 台灣的中華隊，近年來不斷加入「外籍新血」，讓實力也逐漸提升

十年計劃？

用體育活動造勢，提升支持率，甚至是挽救低迷的選情，在台灣也並非第一次，熟悉選舉運作的政治人物都深諳如何操縱選民人心之道。

但陳水扁自己呢？他建議蔡英文申辦世界杯有助連任，但他自己任內也開過足球支票，空口說白話，從未兌現。

2006年，陳水扁在其任內曾經提議，由政府出資200萬美元送20位小朋友到巴西足球學校訓練10年，並訂下2018年台灣打進全球32強的目標。

該提議計劃，由政府選拔20位、年齡不超過10歲、體能優異的小朋友，提供每人每年1萬美元的公費，送到巴西最好的足球學校訓練10年。

第16個「足球元年」

2002年日韓世界杯，非洲的塞內加爾首次參賽，並獲得八強的好成績。

當時塞內加爾仍是台灣邦交國，陳水扁興致一來，就將塞內加爾的代表隊邀來台灣，在記者會上捧著一顆足球，大聲喊著「2002年是台灣足球元年」。

但16年過去後，台灣基層足球幾乎仍是原地踏步，有網友笑說2018年已經是台灣「第16個」足球元年了。

至於送去巴西的20位小朋友呢？不要說20位，連一位都沒有。網友酸說他在「講幹話」（假大空話），「反正世界杯過了大家也就會忘了，頂多是四年後再被拿出來笑一下」。

「突發奇想」

中國《環球時報》也關注了這條消息，並表示這可能是陳水扁最近看世界杯看出來的一個「突發奇想」。

報道引述網友評論說，台灣不承認「九二共識」根本走不出去，還奢言舉辦什麼世界杯。

還有人質問陳水扁，要申辦的話用什麼名稱，「中國台灣」還是「中華台北」？

中國國台辦此前也曾經警告，用體育賽事搞的所謂「正名」活動是台獨的伎倆，破壞兩岸關係的和平穩定。