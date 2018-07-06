小秘密：智能手機讓你上癮的四個設計巧思

圖片版權 iStock Image caption 放不下手機？

現在是晚上十點，你已經梳洗完畢，換上睡衣，好不容易有一天能早早上牀，在熄燈之前你最後再查看一次手機……

幾個小時過後，你發現自己還在看手機。

你是不是也曾經如此，或經常這樣，只要一拿起手機就放不下來，這種手機或智能裝置上癮的行為絶非偶然。

手機、平板電腦和其他智能裝置的設計，經過一整套的精心研究，目的就是要讓你使用的時候不自覺地上癮而無法自拔。

這些讓人上癮的設計就是使用者經驗（User Experience, UX）的專業領域，該領域的專家專門研究如何優化使用者經驗。

他們在設計智能裝置的時候，引進神經心理學的知識來設計應用程式界面，吸引使用者的眼球和心智。

在社交網站上別人給你的貼文按讚，或給你發的照片送上一顆大心，會激發大腦釋放多巴胺，多巴胺會帶來愉悅的感覺。

智能裝置的應用程式還有更多不為人知的設計，讓你在不知不覺中上癮。以下就列舉四個讓你停不下來的設計巧思。

1. 無限卷動加載功能

圖片版權 iStock Image caption 無限卷動加載功能讓你可以不斷查看更多內容

如果沒有這個無限卷動加載的功能，你就沒辦法在手機等智能裝置上，不斷往下刷屏查看社交網絡上好友的貼文和照片，或是推特的跟蹤評論了。

基本上，有了無限卷動加載功能（或稱卷動後自動載入更多內容），你可以用手指不斷往下滑動手機頁面，查看更多內容。

如此一來，除非你在有意識的情況下主動停止查看手機，沒有其他的東西能讓你停下來。

第一個創造無限卷動加載功能的人是美國的設計專家阿薩‧拉斯金（Aza Raskin），他表示他的發明本意是要讓使用者經驗變得更好，更容易，但現在他也有點後悔。

「實際上，我的設計讓人類浪費了成萬上億個小時。」

2. 下拉更新

圖片版權 iStock Image caption 推特讓你動動手指就能查看新內容

除了無限卷動加載讓你查看更多內容之外，如果你要更新（刷新）內容，只需要用食指頭在手機屏幕上往下拉就可以，這就是下拉更新設計。

有些時候，下拉更新被設計成一個按鈕，你也可以用手指輕觸屏幕上的這個按鈕更新網頁內容。

這個設計是推特最先推出的，在查看推特的時候，你必須向下滑動手指來更新網頁內容。

這個動作有點像在賭場里拉動老虎機的桿子，拉動老虎機的桿子會讓賭徒的大腦釋放多巴胺，期待拉出大獎。

和無限卷動加載功能一樣，使用者總是不自覺地不斷的下拉網頁，即使沒有更新的內容也是一樣。

發明這個設計的人，推特前任工程師布裏希特（Loren Brichter）2017年接受英國《衛報》採訪時表示，「下拉更新讓人上癮，推特讓人上癮，這些都不是好東西。」

3. 迂迴曲折的設計

你很難直接在社交網絡點進自己的個人頁面，這種迂迴曲折的設計有時候聽起來像是一個設計錯誤，但卻有別的用意。

在你登入臉書、推特、Instagram或是LinkedIn，想要在上面發文或貼照片的時候，首先你會不可避免的先看到別人的貼文、評論或照片。

在多數的情況下，你很可能會不由自主地開始閲讀別人的最新動態。

社交網絡不讓你直接點進自己的個人頁面，這種設計迫使你閲讀其他人提供的內容，和其他人互動，而你卻完全沒有注意到這個設計。

4. 推送通知

圖片版權 iStock Image caption 持續的推送通知讓人著迷

這項便利的服務在你打開手機的時候就告訴你，你有多少個新的未讀訊息，或是你認識的某個人剛剛發表了什麼新的內容。

智能裝置的推送通知是另外一個讓人上癮的設計，研究顯示多數人都不喜歡有未完成的事項。

所以如果手機應用小程序的右上角布滿了紅色的數字（推送通知），大腦的直覺反應就是去查看這些訊息。

一旦你點開查看內容，很可能你會評論，按讚，送大心，這樣的行為也給其他人帶來更多的推送通知，如此來回推送通知沒完沒了。

現在你知道為什麼你會不知不覺地查看手機直到深夜凌晨了吧！