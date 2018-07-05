揭秘：足球明星五花八門紋身圖案的含義

圖片版權 EPA Image caption 足球明星們似乎格外喜歡紋身，貝克漢姆身上的紋身多達40多個。

世界杯綠茵場上各國球隊鏖戰正酣，而場邊和電視機前的觀眾們除了心系戰況，也額外欣賞了場上球星們五花八門的紋身。

紋身早已成為公認的人體藝術之一，歷史甚至可以追溯到石器時代。二十多年前，在奧地利和意大利之間的冰川裏發現了一具五千多年前石器時代遺骸，其身上便有簡單圖案的碳紋身。

在當今自由開放的世界，喜歡通過紋身來表現自己的人越來越多，不過西方足球明星似乎最鍾愛此道，紋身的足球明星比任何其他類型體育運動的人都多。據說英國著名球星貝克漢姆身上的紋身圖案多達四十多處。

有英國時尚人士分析足球明星身上的紋身圖案，發現其中大多是勵志、人生感悟或古訓，還格外喜歡用拉丁語或本人並不一定懂的外語紋就，也有人將自己的戰績紋身，不乏炫耀和震撼對手之意。

不少球星將自己家人的名字和形像紋在身體上，例如貝克漢姆不僅把自己四個孩子的名字，還有妻子和父母的名字都紋在了身上。

我們來看看這些球星身上的圖案，到底對他們意味著什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 猜猜看拉莫斯手指上的紋圖是什麼意思？

西班牙皇馬球星拉莫斯(Sergio Ramos)不僅在胳膊上紋有聖母瑪麗婭肖像，後背紋有雄獅，最令人琢磨的是指關節上的幾個數字：35，90＋，32，19。他在2016年紋下這幾個數字，並讓他的"粉絲"猜這些數字是什麼意思。

有人終於猜了出來，32和35是他最初效力的西班牙塞維拉隊的隊號，19 是他加入西班牙球隊的年齡，而90＋是2014年歐洲冠軍杯與馬德里競技俱樂部決賽中傷停補時期間他踢進一球。

圖片版權 Barclaysleague Image caption 在英國曼城隊效力的德國球星薩內通過後背紋身表達自我。

現效力英國曼城隊的德國球星勒瑞•薩內（Leroy Sane）後背這一片巨幅紋身苦熬了4天才完成。圖案是什麼意思呢？他說，就是自我表達。特別是2017年2月歐冠聯賽中對摩納哥俱樂部比賽最後16分鐘他進的那一球。

他說，"生命中有的時刻對我個人來說非常重要，所以我想以這種方式記錄下來。我從小就嚮往踢歐冠聯賽。"

圖片版權 ADREGRAY7 Image caption 英國球星格雷花了三年時間將10位偉人的形像紋在後背。

如果說薩內後背的紋身已經夠醒目，跟另一位球星後背的紋身比起來，可算小巫見大巫了。

英超沃特福德隊前鋒安德烈•格雷（Andre Gray）前前後後花了三年時間，將十位對他來說影響深遠的偉人形像永遠紋在自己背上。其中有黑人民權領袖馬丁•路德金、南非前總統曼德拉、拳王阿里，還有雷鬼音樂家鮑勃•馬利等等。除此之外甚至還有歷史上黑人民權運動的重要事件，例如黑人婦女羅莎•帕克斯拒絶在公交車上給白人讓座的情景。

格雷說，正是這些勇敢的人激勵他在生活中不斷奮鬥。

圖片版權 davidbeckham Image caption 英國球星貝克漢姆將愛女的小畫紋在手掌上。

英國球星和時尚偶像大衛•貝克漢姆的紋身已經成為他的形像特徵之一，與其他球星的勵志型紋身相比，他身上的四十多個紋身充滿溫馨，全都與家人有關，不僅是所有的孩子，還有妻子和父母的名字，都"鎸刻"在自己身體上。

2015年，他把自己女兒哈珀（Harper） 畫的一幅小畫紋在手掌上，旁邊還有一個愛心。他愛意滿滿地在社交網頁上說，"顯然，哈珀可以隨便在爸爸手上畫畫。"

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利隊中鋒德羅西腿上的圖案是危險標識，意味明顯。

意大利隊中鋒德羅西（Daniele de Rossi）以在綠茵場上攻勢凌厲兇悍而著稱。他決定將這一特點紋在腿上，以警示對抗者。

這是一個通常公共場所的危險標識牌，而紋在德羅西的腿上意味非常明顯 － 躲開！