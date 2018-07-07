「堡壘之夜」電子遊戲 席捲全球緣由揭秘

圖片版權 Fortnite Image caption "堡壘之夜"推出後創下游戲界許多紀錄

遊戲免費下載，玩家不只是殺人求生，還可以蓋建築，甚至互相切磋舞技，重點是：殺到最後一人，能夠存活下來的就是贏家。

這就是最近非常火紅的電子遊戲 「Fortnite」（堡壘之夜，要塞英雄）席捲全球，廣受歡迎，讓玩家著迷上癮的部分原因。

「堡壘之夜」是由美國電子遊戲開發公司Epic Games在2017年7月推出的，一開始是付費遊戲，從9月起到今年4月陸續在各種電腦、遊戲平台和手機上推出免費版本。

自從發行之後，堡壘之夜創下了遊戲界許多紀錄，在同一時間上線進行遊戲的玩家高達340萬人，全球玩家總人數將近4500萬人。

圖片版權 Epic Games Image caption 堡壘之夜大逃殺模式最受玩家歡迎

「堡壘之夜」是一款生存遊戲，在最受歡迎的「大逃殺」（Battle Royale）遊戲模式裏，每一局遊戲有100名玩家從遊戲巴士空降到小島上展開生存遊戲。

玩家們在小島上收集武器彈藥、救護包，採集木材、金屬和磚頭，建造防護堡壘掩體，彼此互相廝殺直到最後一人。

遊戲進行的同時，玩家還面臨暴風的威脅，每隔幾分鐘暴風眼就會縮小，玩家必須停留在暴風眼之內，否則就會被淘汰出局。

堡壘之夜的玩家可以獨自一人進行遊戲，也可以兩人一組，或四人組隊參加。

在四人組隊的玩法中，隊友可以互相合作，彼此掩護，還可以交換武器彈藥和救護包，在虛擬世界中與多名隊友互動，更增加了遊戲的趣味性。

圖片版權 Fortnite Image caption BBC記者親身體驗堡壘之夜遊戲的魅力

遊戲上癮

對許多人來說，如此受歡迎的電子遊戲肯定會讓人上癮，長時間坐在熒幕前面對人體健康也有一定影響。

BBC科技事務記者阿克塔（Perveen Akhtar）在親身體驗兩個星期堡壘之夜遊戲之後也表示，她發現自己玩堡壘之夜遊戲，一玩就很難停下來，因為想要提高自己的遊戲排名，在遊戲中存活更久。

她甚至在看電視的空檔，也拿起平板電腦開始玩起堡壘之夜。

對許多家長而言，如何限制孩子們玩電子遊戲的時間也是一大考驗，因為很多孩子都是和朋友在線上組隊一起玩堡壘之夜，如果其他的家長對他們孩子玩遊戲的時間限制比較寬鬆，你就很難嚴格限制自己的孩子不要玩，因為他/她的其他朋友/隊友都還在玩。

對孩子們來說，和朋友在線上一起玩堡壘之夜，就好比是下課後到同學家玩一樣，家長不需要擔心孩子去了哪裏，因為孩子就在家裏和朋友玩線上游戲。

圖片版權 Epic Games Image caption 堡壘之夜的玩家可以購買V幣，為自己的遊戲角色更換服裝

免費的不免費

堡壘之夜雖然是免費遊戲，但虛擬商品卻為遊戲開發公司Epic Games賺進大筆利潤。

玩家可以購買虛擬貨幣——V幣（V-Bucks），然後用V幣為自己的遊戲角色增加外觀，購買服裝，更換角色裝備，以及購買「emotes」（姿勢），讓自己的角色表演搞笑舞步。

隨著遊戲的進行，每一季（數個月不等）還會推出新的遊戲模式，新的遊戲角色，服裝、裝備和舞蹈，讓玩家主動掏錢更新。

這些虛擬商品和更新就是免費遊戲的創收之道。據報僅在今年4月，堡壘之夜的遊戲開發公司Epic Games就賺進了3億美元。

為了吸引更多玩家參加遊戲，開發公司Epic Games也宣佈舉辦堡壘之夜世界杯競賽，並拿出1億美元的總獎金，資格賽從今年秋季開始，世界杯決賽將在明年進行。

圖片版權 Epic Games/PUBG Image caption 堡壘之夜（左）和絶地求生（右）的遊戲模式非常相似

創新還是抄襲

堡壘之夜遊戲在短短時間內成為廣受歡迎的電子遊戲，也引發了抄襲的風波。

由韓國遊戲開發商藍洞在2017年4月發行的「絶地求生」（PUBG），也是一款大逃殺生存遊戲，也是100位玩家用降落傘空降到一座島嶼上，搜索武器互相廝殺，直到最後一人。

堡壘之夜是2017年7月發行的，但是100位玩家大逃殺的遊戲模式直到9月才問世。

不同的是，堡壘之夜的玩家還必須收集木材、金屬和磚頭，用來為自己建造堡壘掩體抵擋攻擊。

絶地求生的遊戲開發商指控堡壘之夜抄襲使用者界面和遊戲項目，並且已經在韓國申請法院禁制令。

圖片版權 Getty Images Image caption 法國球星格里茲曼（右）在進球後跳起堡壘之夜的搞笑舞步慶祝

創造性、卡通化和搞笑舞步

這兩款大逃殺生存遊戲都非常受到歡迎，今年二月，Epic Games表示堡壘之夜同一時間有340萬名玩家在線進行遊戲，打破世界紀錄。

在那之前，同一時間最多人在線進行遊戲的紀錄是330萬人，紀錄締造者正是控告堡壘之夜抄襲的絶地求生遊戲。

在線遊戲分析顯示，絶地求生遊戲的熱度從今年1月開始逐漸退燒，而堡壘之夜則持續吸引越來越多玩家。

一些玩過這兩款遊戲的玩家指出，堡壘之夜更好玩的原因在於創造性、自由度更強，玩家可以收集材料建造堡壘，為自己和隊友受到攻擊時提供掩護。

另外，堡壘之夜和絶地求生以及其他槍支射擊遊戲不同的是，採用更卡通化的繪圖風格，提升了角色的可愛度和親切感，這一點讓該遊戲更容易被大眾接受。

還有就是堡壘之夜遊戲的角色還可以表演很多種搞笑舞步，當玩家殺死一人之後，就可以跳搞笑舞步慶祝，四名隊友還可以圍成一圈跳不同的搞笑舞步，為遊戲增添了趣味性。

堡壘之夜的各種搞笑舞步也成為許多足球明星進球之後的慶祝方式，可見這款遊戲的知名度已經提升到一定程度，說明了堡壘之夜的影響力已經超出遊戲界。