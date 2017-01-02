英國特易購糾正脫毛刀定價「性別歧視」

圖片版權 Thinkstock

英國大型連鎖超市「特易購」（Tesco）決定降低一次性女用脫毛刀的價格，使其和男用剃鬚刀的價格取得一致。

女性權益活動人士一直要求零售商結束他們所稱的性別歧視定價，而特易購的最新決定標誌著這些活動人士的一個勝利。

女權活動人士在去年指出，許多女性衛生用品的定價超過了相應男性用品的價格。

他們對英國四大連鎖超市都提出了批評。

在最新的這起案例中，特易購先前為女用脫毛刀的定價是相應男用剃鬚刀價格的兩倍。

特易購在寫給英國工黨國會議員謝里夫女士的信中說，「經過和供應商共同進行的內部調查和討論，我們決定就男用和女用一次性雙刃剃須和脫毛刀的價格差所表達的關切採取行動。」

特易購說，先前之所以存在一個價格差，是因為男用剃鬚刀的銷量遠遠高於女用脫毛刀的銷量。

特易購的一位發言人對BBC說，「我們的指導原則是，對顧客作正確的事情，並且保持清晰、有競爭力和透明的價格政策。」

謝里夫女士說，活動人士正在一點一點地消除商品定價性別歧視。

她還警告說，其他商店也應該這樣做。