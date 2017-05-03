蘋果iPhone銷量「出乎意料地」下跌

圖片版權 Getty Images Image caption 總部位於美國加州的蘋果公司是科技業龍頭。

蘋果公司2017年頭三個月售出5080萬支iPhone，銷售量較去年同期相比下跌1%。

蘋果公司總裁庫克（Tim Cook）將銷量「停滯」歸因於顧客在等待新一代的iPhone。新一代iPhone預計今年推出。

在銷售報告出爐前，蘋果公司的股價因為銷量被看好而衝上歷史新高。但在銷售報告公布後隨即下跌近2%。

據報蘋果的公司整體的收入成長4.6%，來到529億美元，略低於分析師的預測。

蘋果公司的其他諸如Apple Pay、iCloud 和App store的服務抵銷了iPhone銷量下滑造成的損失。蘋果服務的收益增漲了18%，來到70億美元。

庫克也指出蘋果手表、藍芽無線耳機AirPods以及收購來的Beats耳機銷量都呈現增長。

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雖然個別銷量呈現下跌，iPhones的收益依然上升了1%，來到332億元，這得益於「穩健」的高訂價iPhone 7 Plus銷售。

BBC北美科技記者戴夫·李（Dave Lee）分析：

在聖誕節假期之後這段時間的蘋果公司銷售量數字總是沒那麼讓人眼睛一亮。

但比預期還差的iPhone銷售量還是讓原本在股價上樂觀預期的投資者感到失望。

庫克向投資者說他對蘋果服務像是Apple Music、 Apple TV及 iTunes的收益增長很滿意，但蘋果的命脈仍大幅系於它的智能手機之上。

因此今年接下來的iPhone銷售量值得關注。

iPhone在今年迎來十週年紀念，因此它的新產品格外受到期待。

如果新一代iPhone沒有大幅更新而只是系統升級，對於期待新iPhone亮眼表現的投資者來說將會有麻煩。

去年蘋果銷量趨緩的另一項因素是中國。蘋果在中國市場的銷量下跌了14%，雖然庫克表示跌幅是波動的。

蘋果表示全球季度收益是110億，比2016年成長4.9%。蘋果公司亦表示將會把500億美元的盈餘發還給股份持有者。