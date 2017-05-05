中國C919首秀距離立足國際市場多遠？

圖片版權 AFP Image caption 就國內市場來看，待C919進入量產後，會漸漸開始威脅空客和波音在中國的市場。

中國自製大型客機C919周五（5月5日）首飛成功。專家表示，這是中國航空業的里程碑，但取得歐美日的適航證可能不易，要改變國際航空製造業的格局為時尚早。

C919首飛成功關乎中國的民族自信心，中國媒體報道C919著重在"中國百年飛天夢的實現"，"與空中客車和波音競逐藍天"及"尚未首飛已獲得全球23家公司570架訂單"。

中國媒報道的23家買主，有20家是國內航空公司或租賃公司，只有3家外國公司 。

C919總設計師吳光輝曾在接受媒體採訪時說，未來20年，中國對這類大型飛機的需求大概5000到6000架，市場需求量很大。中國國家主席習近平也曾表示，中國就是最大的飛機市場。

飛機要能在國際上飛行，必須取得適航證。儘管中國民航有自己的適航證，但國際普遍認可美國的FAA和歐洲的EASA。

就國內市場來看，待C919進入量產後，會漸漸開始威脅空客和波音在中國的市場。這兩家飛機裝配公司生產的飛機是中國民航機的主流。

這次在上海浦東機場完成首飛的是C919型101架機，其他同型的原型試飛機還有5架。其中，102架機已在總裝階段，預計今年9月30日交付試飛。

負責執行這項專案的中國商用飛機公司表示，預計每年完成2架試飛0.6架原型機全部完成試飛後就會進入量產，所以最快也要到2019或2020年才會量產。

目前，C919並非完全中國製造，而是標榜"中國設計，全球招標"，發動機等核心的精密零組件仍是向國外公司購買。

C919長啥樣？

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中國商飛C919型客機 飛機類型 幹線窄體客機 長 38.90米 翼展 35.80米 高 11.95米 座席 全經濟艙布置——168座 混合客艙布置——158座 高密度級布置——174座 發動機 2台；噴氣發動機 滿載航距 標凖航程型——4075公里（2200海里） 增大航程型——5555公里（3000海里） 標凖商載 15.010公噸 最大商載 18.900公噸 最大起飛重量 標凖航程型——72.5公噸 增大航程型——77.3公噸 最大著陸重量 66.6公噸 巡航速度 0.78馬赫（520.06節；963.14公里／小時） 最大使用速度 0.82馬赫（546.72節；1012.54公里／小時） 巡航高度 10668米（35000英尺） 最大飛行高度 12131米（39800英尺） 售價 每架5000萬美元 啟始客戶 中國東方航空 資料來源：中國商飛／路透社

C919真是「國產」嗎？

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第一架C919飛機在2015年11月組裝完畢下線，中國官方新華社當時指出：「之所以被稱為中國製造的首款大型客機，是因為C919為中國自主設計，具有完全自主知識產權……研製人員共規劃了102項關鍵技術攻關，實現先進材料首次在國產民機大規模應用、數百萬零部件和機載系統研製流程高度並行。」

但是飛機實際上採用了CFM國際生產的噴氣發動機——CFM國際是美國通用電氣（GE）與法國斯奈克瑪（Snecma）的合資企業。

《中國科學報》曾引述北京航空航天大學教授黃俊說，C919「估計首飛時國產化率約50%，2025年後超過90%」。

黃俊教授解釋說，C919的機身、機翼、尾翼等機體部件已經完全國產，動力裝置、機載系統和設備則先採用引進產品，然後逐步實現國產，最終全部國產化。

《福布斯》雜誌最近也指出，中國在最新一份五年計劃中把強化本國航空企業提上首要位置，這尤其在於大型商用飛機、支線噴氣飛機和像公務機、直升機等一般民用飛機。

C919的競爭對手有哪些？

中國商飛志在與世界兩大航空業巨頭——美國波音（Boeing）與歐洲空中客車（Airbus）——一較高下，而C919被認為是專門針對這兩款產品：

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官方數字顯示，C919目前有570架訂單，但媒體報道顯示，這些客戶全都是中國本國航空公司或飛機租賃企業，而唯一一家外國買家正是發動機生產商的姊妹企業——通用電氣資本航空服務公司（GECAS）。

然而，波音與空客都預測未來20年將有近40%大型商用飛機訂單來自亞洲，單是中國就佔了亞洲需求的一半。C919的定價不到波音737或空客A320的一半，有一定吸引力。

一名不願具名的中國大陸航企高管還對路透社說：「他們的推銷員是政府。只要中國政府要求國有航空公司購買飛機，他們就會買。」

報道還說，對於C919首飛在望，空客中國公司總裁陳菊明表示歡迎中國商飛加入競爭，波音中國地區發言人則祝賀了C919的研發成果。

飛起來了，中國大飛機就能走出去了嗎？

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盛傳定在5月的試飛要是一切順利，將對其取得適航證有明顯幫助。但世界上最廣為認可採納的是由美國聯邦航空管理局（FAA）簽發的適航證。

路透社指出，雖然歐盟已經同意承認中國所執行的一些檢查項目，但預料歐盟仍將堅持自行執行一些檢測，才會給C919發出適航證明。

知名行業雜誌《航空周刊》（Aviation Week）的中國空軍專家布蘭德里·帕瑞特（Bradley Parret）也向路透社指出，要是C919不能取得西方機關發出的適航證，「這架飛機將很難、甚至不可能賣給發達經濟體及許多發展中經濟體」。

《福布斯》也認為，即便C919能取得FAA適航證，但客機的油耗效率與全球供應鏈能否匹敵波音與空客，都足以影響其行情，哪怕只談中國國內市場。

中國國內也似乎並未一致看好國產大飛機。路透社報道稱，據兩家沒有訂購C919的中國航空企業高管表示，他們希望觀察C919的安全記錄，以及全球支援團隊的建構情況。

過去幾年，與中國商飛無關的西安飛機工業集團新舟60（MA60）雙發渦輪螺旋槳支線客機因接連發生事故而遭停飛，一度引起外界關注中國國產飛機的質量安全。但中國商飛出品的ARJ21支線噴氣客機去年在成都航空投入運營至今未見嚴重問題，稍微讓C919的前景變得明朗。

C919走出去之後，中國下一步還會做什麼？

窄體大飛機一旦成功投入運營，下一步無疑就是向雙走道寬體客機（廣體客機）邁進。

中國商飛去年11月在廣東珠海舉行的中國航展上發佈其寬體客機模型，初步稱為「中俄遠程寬體客機」。

之所以有此稱號，是因為中國商飛與俄羅斯聯合航空製造集團（UAC）合作研製這款飛機。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京去年6月一同見證了簽約儀式。

中國商飛表示，國產寬體客機基本型航程為12000公里，座級280座。新飛機將在上海總裝。