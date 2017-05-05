中國C919首秀距離立足國際市場多遠？
中國自製大型客機C919周五（5月5日）首飛成功。專家表示，這是中國航空業的里程碑，但取得歐美日的適航證可能不易，要改變國際航空製造業的格局為時尚早。
C919首飛成功關乎中國的民族自信心，中國媒體報道C919著重在"中國百年飛天夢的實現"，"與空中客車和波音競逐藍天"及"尚未首飛已獲得全球23家公司570架訂單"。
中國媒報道的23家買主，有20家是國內航空公司或租賃公司，只有3家外國公司 。
C919總設計師吳光輝曾在接受媒體採訪時說，未來20年，中國對這類大型飛機的需求大概5000到6000架，市場需求量很大。中國國家主席習近平也曾表示，中國就是最大的飛機市場。
飛機要能在國際上飛行，必須取得適航證。儘管中國民航有自己的適航證，但國際普遍認可美國的FAA和歐洲的EASA。
就國內市場來看，待C919進入量產後，會漸漸開始威脅空客和波音在中國的市場。這兩家飛機裝配公司生產的飛機是中國民航機的主流。
這次在上海浦東機場完成首飛的是C919型101架機，其他同型的原型試飛機還有5架。其中，102架機已在總裝階段，預計今年9月30日交付試飛。
負責執行這項專案的中國商用飛機公司表示，預計每年完成2架試飛0.6架原型機全部完成試飛後就會進入量產，所以最快也要到2019或2020年才會量產。
目前，C919並非完全中國製造，而是標榜"中國設計，全球招標"，發動機等核心的精密零組件仍是向國外公司購買。
C919長啥樣？
|中國商飛C919型客機
|飛機類型
|幹線窄體客機
|長
|38.90米
|翼展
|35.80米
|高
|11.95米
|座席
|全經濟艙布置——168座
|混合客艙布置——158座
|高密度級布置——174座
|發動機
|2台；噴氣發動機
|滿載航距
|標凖航程型——4075公里（2200海里）
|增大航程型——5555公里（3000海里）
|標凖商載
|15.010公噸
|最大商載
|18.900公噸
|最大起飛重量
|標凖航程型——72.5公噸
|增大航程型——77.3公噸
|最大著陸重量
|66.6公噸
|巡航速度
|0.78馬赫（520.06節；963.14公里／小時）
|最大使用速度
|0.82馬赫（546.72節；1012.54公里／小時）
|巡航高度
|10668米（35000英尺）
|最大飛行高度
|12131米（39800英尺）
|售價
|每架5000萬美元
|啟始客戶
|中國東方航空
|資料來源：中國商飛／路透社
C919真是「國產」嗎？
第一架C919飛機在2015年11月組裝完畢下線，中國官方新華社當時指出：「之所以被稱為中國製造的首款大型客機，是因為C919為中國自主設計，具有完全自主知識產權……研製人員共規劃了102項關鍵技術攻關，實現先進材料首次在國產民機大規模應用、數百萬零部件和機載系統研製流程高度並行。」
但是飛機實際上採用了CFM國際生產的噴氣發動機——CFM國際是美國通用電氣（GE）與法國斯奈克瑪（Snecma）的合資企業。
《中國科學報》曾引述北京航空航天大學教授黃俊說，C919「估計首飛時國產化率約50%，2025年後超過90%」。
黃俊教授解釋說，C919的機身、機翼、尾翼等機體部件已經完全國產，動力裝置、機載系統和設備則先採用引進產品，然後逐步實現國產，最終全部國產化。
《福布斯》雜誌最近也指出，中國在最新一份五年計劃中把強化本國航空企業提上首要位置，這尤其在於大型商用飛機、支線噴氣飛機和像公務機、直升機等一般民用飛機。
C919的競爭對手有哪些？
中國商飛志在與世界兩大航空業巨頭——美國波音（Boeing）與歐洲空中客車（Airbus）——一較高下，而C919被認為是專門針對這兩款產品：
- 波音737 MAX系列——MAX 8型於2016年1月首飛，載客量介乎178人至200人；已有超過3000架確認訂單，預計今年5月交付首架飛機予啟始客戶美國西南航空（Southwest）
- 空客A320neo——2014年9月首飛，載客量介乎150人至180人；已有超過3500架訂單，德國漢莎航空（Lufthansa）去年1月首航
官方數字顯示，C919目前有570架訂單，但媒體報道顯示，這些客戶全都是中國本國航空公司或飛機租賃企業，而唯一一家外國買家正是發動機生產商的姊妹企業——通用電氣資本航空服務公司（GECAS）。
然而，波音與空客都預測未來20年將有近40%大型商用飛機訂單來自亞洲，單是中國就佔了亞洲需求的一半。C919的定價不到波音737或空客A320的一半，有一定吸引力。
一名不願具名的中國大陸航企高管還對路透社說：「他們的推銷員是政府。只要中國政府要求國有航空公司購買飛機，他們就會買。」
報道還說，對於C919首飛在望，空客中國公司總裁陳菊明表示歡迎中國商飛加入競爭，波音中國地區發言人則祝賀了C919的研發成果。
飛起來了，中國大飛機就能走出去了嗎？
盛傳定在5月的試飛要是一切順利，將對其取得適航證有明顯幫助。但世界上最廣為認可採納的是由美國聯邦航空管理局（FAA）簽發的適航證。
路透社指出，雖然歐盟已經同意承認中國所執行的一些檢查項目，但預料歐盟仍將堅持自行執行一些檢測，才會給C919發出適航證明。
知名行業雜誌《航空周刊》（Aviation Week）的中國空軍專家布蘭德里·帕瑞特（Bradley Parret）也向路透社指出，要是C919不能取得西方機關發出的適航證，「這架飛機將很難、甚至不可能賣給發達經濟體及許多發展中經濟體」。
《福布斯》也認為，即便C919能取得FAA適航證，但客機的油耗效率與全球供應鏈能否匹敵波音與空客，都足以影響其行情，哪怕只談中國國內市場。
中國國內也似乎並未一致看好國產大飛機。路透社報道稱，據兩家沒有訂購C919的中國航空企業高管表示，他們希望觀察C919的安全記錄，以及全球支援團隊的建構情況。
過去幾年，與中國商飛無關的西安飛機工業集團新舟60（MA60）雙發渦輪螺旋槳支線客機因接連發生事故而遭停飛，一度引起外界關注中國國產飛機的質量安全。但中國商飛出品的ARJ21支線噴氣客機去年在成都航空投入運營至今未見嚴重問題，稍微讓C919的前景變得明朗。
C919走出去之後，中國下一步還會做什麼？
窄體大飛機一旦成功投入運營，下一步無疑就是向雙走道寬體客機（廣體客機）邁進。
中國商飛去年11月在廣東珠海舉行的中國航展上發佈其寬體客機模型，初步稱為「中俄遠程寬體客機」。
之所以有此稱號，是因為中國商飛與俄羅斯聯合航空製造集團（UAC）合作研製這款飛機。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京去年6月一同見證了簽約儀式。
中國商飛表示，國產寬體客機基本型航程為12000公里，座級280座。新飛機將在上海總裝。