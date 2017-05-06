分手原來如此簡單 付錢找人代勞

圖片版權 Getty Images Image caption 提出分手從不是一件容易的事──但你可以付錢找人代勞。

你知道原來替別人分手也是一門生意嗎？

那是一對來自加拿大的兄弟，埃文（Evan Keast）和麥肯齊（Mackenzie Keast）想出來的主意。他們在2015年在開設了一個網站，替一些沒有勇氣親自向男朋友或女朋友提出分手的人結束關係。

網站分為「分手專賣店」（The Breakup Store），最便宜的服務收費十加拿大元，網站會代客向男方或女方發電郵或短訊提出分手。網站也提供一些比較「高檔次」的服務，例如可以替客人向對方寄送一盒餅乾和洋酒為「分手禮物」，收費80加拿大元。

開業以來，他們就已經為過百名希望與男朋友或女朋友分手但又感到難於啟齒的人表明去意

埃文對BBC說，他的靈感源自一名前度女友。她要他分手時沒有親口說明，就只是沒有回復他的電話的短訊。這令他明白到一些人沒有勇氣要求結束關係。

麥肯齊說，這種分手的方式令一些人感到不安，但隨著時代改變，人們結束關係的方式也會隨之改變。

圖片版權 Evan Keast Image caption 埃文和麥肯齊說他們開設的"分手專賣店"生意不俗。

會用筆寫信的機器人

而隨著時代改變，人與人之間的通訊方式也變得依賴手機和電郵。

如果你仍喜歡用筆寫信件，卻認為那太花時間，不妨找機器人代勞。

美國公司邦德研發了一個懂得拿筆的機器人，客人只要發給公司一封需要書寫的文字，它就可以模仿客戶的筆跡寫出來。

公司負責人桑尼（Sonny Caberwal）表示，客人大多是剛剛結婚的夫婦，希望用一個特別的方法感謝親友送來的禮物。他說一些工作太繁忙而又沒有時間寄信的人也會找他們幫忙。

桑尼認為這個機器人可以滿足一些喜歡親筆書信但卻沒有時間的人的要求。

你的器材不支持播放多媒體材料 不願意提筆寫字，就找機器人代勞好了。

代別人排隊

除了分手和寫信可是假手於人外，還有許多東西可以找其他人代勞。

個人助理不是甚麼新鮮的事物，可是美國公司「公作兔」（TaskRabbit）提供的服務可不是一般的助理。

很多人認為排隊是英國根深蒂固的文化，其實不然。「公作兔」的負責人阿瑟（Ian Arthurs）對BBC表示，他的公司收到最多的要求是替客戶排隊。

他說，還有客戶要求他們幫忙在網絡上搶票、或是替他們在等候購買限量版球鞋的隊伍上佔一席位。

他也說，「公作兔」在美國的分部偶爾會收到一些令人咋舌的要求，例如曾經有客戶要求他的公司派人喬裝成自己去參加一個派對，好讓自己不用出席。

他說也有客戶要求他的公司幫助他計劃和幫助他向女友求婚。他說很高興地最終成事，女方答應。