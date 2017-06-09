擔心脫歐談判前景 大選日英鎊暴跌

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由於出口民調結果與市場預期向左，英鎊在當地時間周四晚上10點出口民調數據公布後迅速貶值2%，對美元匯率一度下跌到1.27。

過去幾周裏，英鎊對美元匯率一直在1.28和1.30之間波動。

此次英國大選前，匯率市場預期由現任首相特里莎•梅領導的保守黨將獲得壓倒性大勝，但出口民調數據讓人對保守黨能否獲得下議院多數席位產生了懷疑。

圖片版權 Reuters Image caption 出口民調結果宣佈後，英鎊對美元出現暴跌。

BBC預測保守黨只能贏得下議院650個席位中的322席。這一結果將導致出現"懸浮議會"（Hung Parliament，無單一政黨佔絶對多數的議會）和聯合政府。

Westpac的高級貨幣分析師柯羅威（Sean Callow ）表示，"歷史上出口民調數據不一定非常精確。這一次我們必須等到每個議會席位選舉結果出來之後才能做出判斷，這也是英鎊出現波動的原因。"

"懸浮議會"與英鎊暴跌

BBC經濟事務編輯卡瑪爾•艾哈邁德（ Kamal Ahmed）分析稱，投資者判斷可能出現懸浮議會，這是英鎊突然暴跌的原因。

這兩者之間有何關係呢？

首先，懸浮議會意味著政府政策走向的不確定性增加。

圖片版權 Reuters Image caption 外匯交易員緊張關注著英鎊走勢。

其次，政黨之間必須進行交易，一些重要的脫歐談判會變得更加艱難。英國經濟前景會因為政治上的繁瑣紛爭而變得前景不明。

分析指出，這種市場焦慮可能導致掌握大量資金的投資人轉向其它更有吸引力的市場，比如歐元區內政治風險較低、經濟增長勢頭較好的國家。

在任何選舉中，投資人總是期待出現佔據絶對多數席位的政黨。

初步開票的結果顯示，保守黨的表現比出口民調的預測稍微好一點。英鎊匯率立即出現了回升。

但極有可能出現的局面是，最終的結果非常接近。這樣，無論誰入主唐寧街10號，都很難達到投資人關於確定性前景的期望。