中國公司"尚未擔心"英國政局影響經貿投資

圖片版權 BBC Chinese Image caption 英中貿易協會（CBBC）在倫敦歡迎廣東省委書記胡春華帶領的大型商貿代表團。廣東的女企業家許衛表示對英國良好的環境印象深刻。

近日，英國首相特里莎·梅的一場大選使得執政的保守黨丟掉議會絶對多數，保守黨需要與其它小黨談判才能聯合組閣，使得媒體紛紛稱英國"政局不穩"，在歐洲大陸，歐盟領導人又敦促英國早日開啟。但倫敦的大街上仍舊車水馬龍，傳流不息，似乎已經沒有人顧及上周大選種種激動不安了。不過，作為世界金融中心之一，英國如何會（甚至是否會）退出歐盟倒是人們相對關心的問題。

在此之際，英國迎來廣東的大型商貿代表團。英中貿易協會（CBBC）在倫敦歡迎廣東省委書記胡春華帶領的大型商貿代表團之際，中國的商界代表們如何看待英國的政局和退出歐盟談判呢？

周三（6月14日），倫敦市中心海德公園邊上的馬里奧特大酒店會議廳裏響起了廣東傳統音樂"喜洋洋"，來自數百個英中兩國的大小企業代表座無虛席，英中貿易協會和中國廣東省在這裏舉辦了大型的經貿交流會。

這是倫敦近日迎接的外國大型商貿代表團之一，由中共中央政治局委員、廣東省委書記胡春華親自率領，隨團企業超過150家，其中有中國（廣東）大型國企，也有私人中小企業。這是到目前為止今年來自中國最大的一個經貿代表團。

英國國際貿易部國務大臣格雷格·漢茲、英中貿易協會主席沙遜勳爵等出席交流會。多達500個英國中小企業代表從英格蘭各地趕到倫敦，希望借此機會與中國對口企業接洽交流，商討在中國和英國的各方面的合作。

在這次交流會上，英國和廣東共簽署了涉及科技、金融、投資、交通、能源、電信、教育等領域的共24項合同協議，價值金額約20億美元。

年青的銀行家

圖片版權 BBC Chinese Image caption 兩位來自廣州的年輕銀行家張帥和詹俊傑原來曾分別在英國的巴斯大學和倫敦政經學院留學，返回廣東加入匯豐銀行後，又由匯豐銀行（廣東）派到英國來實習工作。

廣東是中國最早和英國開展貿易的中國省份，特別是廣東在中國改革開放中扮演的經濟先鋒角色很早就受到英國金融和經濟界的重視。

這次交流大會後還舉辦了金融和科技創新的兩個專場小會研討，不僅吸引了資深業界人士，也可見到年青人的身影。

張帥和詹俊傑是兩位來自廣州的年輕人，他們原來曾分別在英國的巴斯大學和倫敦政經學院留學，返回廣東加入匯豐銀行後，又由匯豐銀行（廣東）派到英國來實習，在倫敦、曼城等匯豐銀行的總部和不同分行裏巡迴工作，全面了解前台、後台的銀行業務。

他們對BBC中文網表示，這一經歷讓他們受益匪淺，相信未來廣東和英國的金融合作前景十分廣闊，他們也期待將在英所學知識未來運用到中國的金融服務業。

女企業家

除了比亞迪、中興通訊這樣的大型企業還，還有相當一批廣東中小和私營企業家也隨團訪問。

女企業家許衛是廣州越群環境工程服務有限公司的董事長，有中國十大傑出創業女性的稱號。她這次隨廣東代表團來訪，是首次訪問英國。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 在這次交流會上，英國和廣東共簽署了涉及科技、金融、投資、交通、能源、電信、教育等領域的共24項合同協議，價值金額約20億美元。圖為深圳市和倫敦大學簽署教育協議。

她在短短的三四天中已經隨廣東的這一代表團一行訪問了蘇格蘭愛丁堡，英格蘭中部等地，前一日抵達倫敦，會後就立即動身前往機場趕去土爾其處理公司業務。

她表示，感覺英國環境和管理良好，給她留下深刻印象，希望公司今後有機會參與英國的物業環境管理工程。

英國政局、退歐和經濟

來自廣東的代表們仍像傳統的中國人一樣，不願評價政治。但有幾位來自中國大型企業的代表對BBC中文網匿名表示，他們對英國穩定良好的商業環境還是很有信心的。

他們也表示，關注英國退出歐盟進程及其影響，但認為英國不可能會做出傷害自身的金融、經濟戰略利益的舉動。

一位代表坦率地表示，"英國媒體報道說，硬退歐派在最近的選舉中受挫，說明了英國主流社會還是希望維持英國與歐盟的共同市場、關稅等長期合作的，這不僅會有利於英國金融和投資環境，對中國企業投資英國和歐洲市場也至關重要。"

他表示，回到中國後公司將會繼續關注有關進程。"不論如何，相信未來廣東和英國的經濟合作還會更上一層樓。"

很多投資、教育、移民等行業的人士也贊同這一觀點稱，雖然英國去年決定退出歐盟震驚世界，雖仍有不確定性，但英國在西方國家裏領先的經濟復蘇和實力，仍使得一年來中國對英投資、經貿和移民的熱潮有增無減。