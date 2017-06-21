福特汽車將福克斯車型美國生產轉移至中國

圖片版權 PEDRO PARDO/AFP/Getty Image caption 福特放棄了在墨西哥建設新廠的計劃

雖然面臨將製造業職位留在美國本土的壓力，但福特（Ford）汽車仍然定於2019年將新車型福特福克斯（Ford Focus）的美國生產線轉移至中國 。

福特汽車表示，這一決定不會導致美國本土職位的裁減。

但這一舉動意味著福克斯新車型的生產計劃再度調整。

該公司曾在美國總統特朗普提出批評後，於一月終止將美國生產線搬到墨西哥的計劃。

目前，福特汽車的福克斯車型分別在密歇根州、德國以及中國生產。

不過，福克斯車型在美國本土的銷量有下降，較大的車型需求量則仍然維持。

福特原本計劃將美國本土生產線轉移到墨西哥聖路易斯波托西一座價值16億美元（13億英鎊）的新工廠。

這一決定招致美國總統的猛烈批評。特朗普一直在抨擊汽車企業和其他公司從其他國家進口商品，包括中國和墨西哥。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普曾對福特汽車計劃在墨西哥生產新車型的做法提出批評

特朗普因素－BBC商業事務記者約翰·默爾文（John Mervin）發自紐約

幾個月前，福特決定放棄在墨西哥設廠的計劃，被看作是總統特朗普以及他對美國企業和全球貿易主張的勝利。

他個人和政府的干預似乎將福克斯新車型的生產線帶回了美國——這對於主張美國人買的商品應該由美國製造的特朗普來說，是一場明確的勝利。

轉而讓福克斯新車在中國製造，這並不是原本計劃內的事情。所以福特汽車明顯是在冒險進一步激怒特朗普。但是隨著特朗普的國會議程受阻，他的政府班底備受爭議，以及他的支持率下沉，特朗普現在能做些什麼來阻止這一切，是個未知數。

或許，總統親自出手向企業施壓，迫使它們將生產線帶回美國，這種做法的有效時間只能是幾個月。

一月，福特汽車表示，將會放棄新工廠，將生產線轉至墨西哥埃莫西約的現有工廠。當時，福特公司表示，將會用節省下來的資金投資在密歇根州一個生產電能車的工廠。

但是，周二（6月20日）宣佈的消息意味著，福特將會在中國生產新的福克斯車型，而不是埃莫西約——這樣節省下的資金有5億美元。

圖片版權 Scott Olson/Getty Image caption 福特改變計劃而節省下來的資金將可以用於投資企業的其他業務，比如SUV和電能車型

公司發言人凱利·費爾克（Kelli Felker）表示，轉移生產線至中國的舉動不會影響埃莫西約工廠的就業職位——該工廠生產的是其他車型；同樣，也不會影響加大投資密歇根工廠的計劃。

福特還表示，目前正在生產福克斯的密歇根州工廠將會轉而在2018年生產貨車，小時制工作的工人數量不變。

福特還表示，將投資9億美元重整肯塔基州的一個運動型多用途車（SUV）的工廠設備。

費爾克還表示，福特考慮這一轉移計劃已經有一段時間，並已經在周二向白宮更新了計劃的變動。

白宮發言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）在周二表示，福特的計劃可能對美國本土的零件供應商帶來重大影響，也顯示出通過稅務改革令本土生產企業更有競爭力的必要性。