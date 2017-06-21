MSCI指數納入中國A股會帶來哪些變化？

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美國股指提供商MSCI決定，首次將中國內地交易所的上市公司股票納入它的新興市場指數。

這一舉措意味著中國市場在開放金融市場和吸引海外投資方面前進了一步。

過去三年中國進入MSCI指數的努力都以失敗告終，其原因是對於中國監管政策以及對外資開放程度的擔心。

MSCI是全球最大的股票指數提供商。

222家中國A股上市公司的股價將被納入MSCI新興市場指數，但僅佔其旗艦指數總市值的大約0.7%。

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交易規模

MSCI新興市場指數總市值大約為1.6萬億美元。

此舉意味著投資人（主要是投資基金）將必須選擇一些中國上市公司進行投資。

MSCI納入中國A股公司，也意味著投資人認為中國市場的運作及監管方式得到了有效改善。

摩根斯坦利亞洲及新興市場首席股票策略師喬納森•加納（Jonathan Garner）稱，"我們認為該聲明是一個里程碑，意味著中國股市融入了全球市場。"

海外投資者

這不是中國以外的投資人首次能夠投資中國上市公司股票。目前已經有好幾種直接投資的方式。

許多中國公司同時在香港和大陸上市，比如說中國銀行。

還有一些中國公司在中國以外的國家上市，比如在美國上市的電商巨頭阿里巴巴。

從去年年底開始，香港的海外投資人還可以通過"深港通"買賣在深圳交易所上市的大約900家上市公司股票。

更早一些時候，中國的上海交易所和香港交易所於2014年還開通了"滬港通"。海外投資者可以在香港交易數百家上海交易所的上市公司股票。

海外資金

中國擁有全球第二大證券市場和第三大債券市場。

但中國股票及債券市場的資金只有不到2%來自海外。

上面提到的"滬港通"及"深港通"都是北京當局讓其股市納入更多海外投資的嘗試。

匯豐（HSBC）駐香港的亞太股票業務主管帕特爾（Rakesh Patel）說，這些嘗試對MSCI納入中國上市公司起到了關鍵作用。

中國股市需要什麼？

但在恢復市場信心方面，中國股市還有很長的路要走。

過去幾年大起大落的股價，以及數次股市崩盤，讓市場形像受到打擊。

中國政府對股市時常進行臨時干預，也影響了中國股市形像。

還有一些個股被長時間停止交易的事件，也產生了不良影響。但帕特爾說，這種事情正在變少。

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德意志資產及財富管理（Deutsche Asset & Wealth Management）亞太區首席投資官泰勒（Sean Taylor）說，"國際投資人和MSCI將中國納入了投資的範圍"。

"這還意味著未來幾年內改革可能加速。如果中國方面堅持做正確的事情，就會給投資人帶來信心。"

上海美國商會總裁季瑞達（Ken Jarrett）說，MSCI納入中國股票將會是其它改革的催化劑。

"我們希望這一決定能促使中國股市監管者向國際凖則靠攏，是監管環境更具有可預見性，改善上市過程的透明度，為證券市場帶來更多法治，"

"在股市震蕩的時候，政府不會禁止大的機構或股票持有者賣出，不會以道德名義管制市場，或者暫停交易。"

A股能回暖嗎？

可能暫時還不行。

中國股市總市值目前大約為6.9萬億美元。

考慮到中國上市公司被納入MSCI指數的份額還非常小，在外資購買方面可能還存在一定局限。

此外，A股正式被納入的時間還得等到明年5月。

"短期內這對A股的表現還難以產生大的積極影響，"摩根斯坦利的喬納森•加納說。