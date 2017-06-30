美國首次「制裁」涉朝中國內地銀行

圖片版權 Reuters Image caption 今年4月朝鮮閲兵式上展示的洲際導彈。美國開始對為朝鮮研製武器提供金融幫助的中國銀行開展制裁。

美國周四（6月30日）宣佈將兩名中國公民以及一家船運公司列入涉及朝鮮問題的制裁名單。

大連寧聯船務有限公司（DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING CO., LTD）以及中國公民李紅日（LI, Hong Ri）、孫偉（ SUN, Wei ）成為美國新一輪涉朝制裁的對象。

雖然沒有被證實列入制裁名單，但總部位於中朝邊境城市丹東的丹東銀行（Bank of Dandong）被美國財政部下屬的金融犯罪網絡（FinCEN）列為"朝鮮進入美國及全球金融系統的管道"，並將遭到實質性的制裁。

圖片版權 Reuters Image caption 今年4月，朝鮮派人參加了丹東慶祝金日成生日的活動。丹東和朝鮮經濟往來密切。

美國財政部稱，禁止美國金融機構和丹東銀行有賬戶往來。同時還禁止其海外機構和丹東銀行合作。

"此舉旨在讓丹東銀行不能直接或間接地進入美國金融系統，切斷它和美國金融系統的聯繫，"美國財政部聲明稱。

金融犯罪網絡（FinCEN）調查結果顯示，丹東銀行為非法的朝鮮金融活動提供洗錢通道，包括為涉及朝鮮大規模殺傷武器和遠程導彈項目相關的公司提供了數百萬美元的交易。丹東銀行還和一些被列入聯合國及美國制裁名單的朝鮮金融機構有業務往來。

被正式列入制裁名單的兩名中國公民則被指和負責朝鮮政府資產的境外交易的高麗銀行等"黑名單"上的機構提供服務。

大連寧聯船務則被指每年為朝鮮運送70萬噸煤炭和鋼鐵，還幫助朝鮮走私遭到禁止的奢侈品。

"不針對中國"

美國財政部長史蒂芬•姆欽（Steven Mnuchin）在記者會上表示，上述舉措並非針對中國，我們仍然繼續和他們合作。

一些美國官員則稱中國公司在朝鮮金融業方面起著重要作用。

姆欽還表示，美中兩國將在下周的G20德國峰會上討論如何遏制朝鮮為發展核武器及導彈獲取資金。

圖片版權 Bank of dandong official website Image caption 被指為朝鮮洗錢的丹東銀行總部位於遼寧省丹東市振興區鴨綠江大街。

美國財政部前高級官員魯傑羅（Anthony Ruggiero）表示，對丹東銀行採取的行動是美國第一次因為涉朝問題懲罰一家中國銀行。其後果是西方國家的銀行可能會立即切斷和該銀行的交易，並仔細檢查其中國業務是否會和朝鮮有關。

丹東銀行官方網站介紹稱，這家成立於1993年12月 的地方性股份制商業銀行前身為丹東城市信用聯社，目前在大連、遼陽、營口、瀋陽、丹東設立5家分行，營業網點總數達到102個，全行現有員工1570餘人。官網上沒有介紹該銀行是否設有美國分支機構。